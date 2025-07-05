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01:37, 5 июля 2025Мир

Трамп подписал «большой красивый» закон о бюджете США

Трамп подписал закон о бюджете с рекордными тратами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал «большой красивый» законопроект (One Big Beautiful Bill — название документа на английском языке) о федеральном бюджете. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Документ, среди прочего, регулирует рекордные траты страны на оборону, а также налоговые льготы, действующие со времен первого президентства Трампа. Кроме того, закон предусматривает повышение потолка госдолга США на пять триллионов долларов и сокращение ряда соцоиальных программ.

Ранее бывший соратник Трампа бизнесмен Илон Маск раскритиковал идеи Трампа о государственных расходах. «Из-за безумных расходов на этот законопроект, который увеличивает потолок госдолга, становится очевидным, что мы живем в однопартийной стране», — указал он.

В ответ президент США заявил о своем разочаровании Маском. По словам главы Белого дома, миллиардер знал о содержимом этого законопроекта лучше, чем кто-либо другой, а претензии к нему у предпринимателя возникли лишь после того, как тот узнал о пункте, предполагавшем сокращение льгот для производителей электромобилей.

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