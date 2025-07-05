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02:07, 5 июля 2025Мир

Трампа обвинили в желании облегчить России победу в СВО

Spectator: Трамп решил положить конец СВО, облегчив победу России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Bonnie Cash / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президента США Дональда Трампа заподозрили в желании облегчить России победу в спецоперации (СВО). С таким обвинением выступил британский журнал The Spectator.

Утверждается, что администрация Трампа давит на Украину угрозой остановки поставок оружия. При этом украинский лидер Владимир Зеленский, пишет газета, сделал «все, о чем просил Трамп», включая подписание сделки по редкоземельным металлам.

«Часть [американского] оружия попала в Польшу, но была возвращена обратно. Администрация [Трампа], возможно, нашла самый быстрый способ положить конец войне — облегчить победу России», — указано в статье.

Ранее политолог назвал истинную причину недовольства Трампа разговором с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, поводом стала тема Ирана, а не Украины.

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