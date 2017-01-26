В Грузии желавшая вести уроки работница школы избила педагогов и устроила погром

В Грузии делопроизводитель средней школы избила пятерых учителей и устроила погром в учебном заведении. Об этом в четверг, 26 января, сообщает «Грузия Online».

По словам одного из пострадавших, Давида Харабадзе, женщина напала на него, когда он вел урок в первом классе. «Делопроизводитель Инеза Харабадзе ворвалась с дубинкой и ударила меня по голове. Я не потерял сознание, но у меня потемнело в глазах. Мне стало плохо, и я упал», — рассказал учитель.

Мужчина сообщил, что после этого женщина «поднялась на второй этаж и физически расправилась со всеми, кто попался ей на пути». Затем она ворвалась в учительскую, где начала крушить оргтехнику и мебель.

Давид Харабадзе рассказал, что делопроизводитель замещала его, пока он восстанавливался после травмы ноги. Учитель считает, что женщина хотела и дальше вести уроки. «Она говорила, что сломает мне и вторую ногу, чтобы я вообще не мог ходить в школу», — заявил он.

Днем ранее мать одного из воспитанников детского сада в Тбилиси обвинила воспитательницу в избиении ребенка, передавал «Sputnik Грузия». Полиция возбудила уголовное дело по статье «Насилие в отношении несовершеннолетнего».