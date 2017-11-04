В Чите школьница сломала позвоночник после угроз учителя поставить ей «двойку»

Следственный комитет России по Забайкальскому краю начал проверку по факту получения читинской третьеклассницей компрессионного перелома позвоночника на уроке физкультуры. Об этом сообщается на сайте СК.

Указывается, что травма была получена во время выполнения упражнения.

Телеканал ЗабТВ-24 пообщался с получившей перелом девочкой. «Меня учитель физкультуры заставил делать кувырок. Я ему сразу сказала, что я не умею делать. Он потом сказал, что либо я "двойку" получаю, либо делаю. Я пошла делать. Я скрутилась, и потом он меня взял за ноги и толкнул. Потом я почувствовала хруст, мне стало трудно двигаться и дышать», — рассказала она.

Администрация школы своей вины не признает и утверждает, что перелом у девочки врожденный. «Я пошла на следующий день в школу, хотела встретиться с учителем физкультуры, с врачом, как раз пришла директриса из отпуска. Мы зашли к ней, и врач мне говорит: "Может, это у вас врожденное?". А учитель физкультуры взял книгу и передо мной ей трясет, мол, это мой план, я всё делаю по плану, пусть и дети делают», — сообщила мать пострадавшей.

В комитете образования пообещали разобраться в ситуации, издан приказ о создании комиссии по расследованию случившегося.

Встать на ноги девочка сможет только через месяц, сидеть — через полгода, говорят врачи.