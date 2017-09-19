Директор брянской школы попытался скрыть травмирование пяти учеников на занятиях

Руководство школы в Брянске пыталось скрыть информацию о том, что при падении штукатурки с потолка во время урока пострадали как минимум пять учеников. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры во вторник, 19 сентября.

В надзорном ведомстве пришли к выводу, что ответственность за произошедшее лежит как на администрации учебного заведения, которая не обеспечила должных мер по обеспечению безопасных условий обучения, так и на городских властях из-за отсутствия денежных средств на замену кровли.

В адрес главы Брянской городской администрации внесли представление. Доступ в кабинет, где произошло ЧП, закрыли.

Штукатурка обвалилась в одном из кабинетов школы №3 Брянска 13 сентября во время урока 5 «А» класса. Об этом родители пяти пострадавших детей рассказали порталу «БрянскToday». Журналисты связались с директором учебного заведения Владимиром Прыщенковым, но тот заявил, что «родители сеют панику на пустом месте».

«Пошли уже сочинять и преувеличивать. На самом деле в классе обвалился маленький кусок штукатурки. Никто не пострадал», — утверждал Прыщенков.

На следующий день после обрушения в школу пришла рабочая комиссия городского управления образования. Как оказалось, ремонт потолка к новому учебному году проводили летом сами учителя. Директор отметил, что во время работ «движение штукатурки не наблюдалось, сам потолок сухой, не провисший». Городские власти выделили школе для завершения ремонта подрядную организацию.

16 сентября подробности произошедшего рассказала порталу мать одного из пострадавших школьников. Она уточнила, что «кусок штукатурки упал на парту и сломал ее», и у ребенка пошла кровь из носа и губы. Первую помощь оказала сотрудница школы. Учащемуся «дали тряпку, чтобы он убрал свою кровь из раковины», а обеспокоенных родителей не пустили в класс: «закрыли его на ключ и стали скрывать следы».