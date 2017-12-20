Недовольную директором пожилую учительницу уволили за «стриптиз»

59-летнюю Светлану Колядову, учительницу географии c 37-летним педагогическим стажем, уволили из столичной школы №1256 за якобы показанный на уроке стриптиз — «аморальный проступок, несовместимый с педагогической деятельностью». Об этом она сама рассказала газете «Московский комсомолец».

По ее словам, конфликт с руководством учебного заведения, где она проработала шесть лет, начался после того, как директор обязал учителей «целый день неотлучно находиться на постах дежурства». Преподавателей ограничили не только в однократном приеме пищи, но и походах в туалет. Колядова сообщила о нарушении трудовых прав в департамент образования города.

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В ответ администрация школы снизила педагогическую нагрузку учительницы с 25 до 18 часов в неделю, соответственно, урезав зарплату. Колядова обратилась в суд и выиграла дело: школу обязали выплатить ей 95 незаконно удержанных тысяч рублей. Преподавательнице пригрозили увольнением. Летом ей сделали выговор за пропуск урока (Колядова в это время судилась с директором), а затем поведали судье, что пожилая учительница задирала блузку и показывала ученикам голую грудь.

«Да вообще ерунда какая-то: пару лет назад я делала операцию на ногах и с тех пор всегда хожу с тростью в руках и ношу брюки! Где уж тут манипулировать с одеждой! Да и зачем?!», — возмутилась она.

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