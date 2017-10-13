Учительницу из Подмосковья уволили за показ детям фильма ужасов «Оно»

Учительницу одной из школ подмосковной Балашихи уволили после того, как на уроке русского языка она показала детям фильм «Оно» по книге Стивена Кинга. Об этом в пятницу, 13 октября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации городского округа.

«Проведена проверка, факт подтвердился, учитель уволен», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что учительница устроила киносеанс по просьбам детей: «пошла им навстречу».

По некоторым данным, на показ хоррора пожаловалась родительница одного из учеников. Возраст школьников, которым преподаватель русского языка поставила фильм, не уточняется.

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Фильм ужасов «Оно» установил мировой рекорд среди картин своего жанра по кассовым сборам. Вышедшая в прокат 7 сентября лента успела собрать более 500 миллионов долларов. До этого самым кассовым в истории хоррором считался фильм ужасов «Изгоняющий дьявола», заработавший 441 миллион долларов.

Картина Андреса Мускетти стала ремейком фильма ужасов 1990 года. Экранизация одноименного романа писателя Стивена Кинга повествует о том, как в маленьком американском городе начинают пропадать дети — их похищает жуткий клоун Пеннивайз.

Ранее в Краснодаре уволили учительницу начальных классов, которая расплакалась из-за недостаточно дорогого, по ее мнению, подарка на День учителя. Отмечалось, что другие педагоги класса подарки приняли.