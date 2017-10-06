Расплакавшуюся из-за «дешевого» подарка краснодарскую учительницу уволили

Педагога начальных классов краснодарской школы, которая отказалась от недостаточно дорогого, по ее мнению, подарка на день Учителя, уволили. Об этом в пятницу, 6 октября, пишет «Блокнот Краснодар» со ссылкой на директора городского департамента образования Алексея Некрасова.

По его словам, по результатам проверки факт инцидента подтвердился. «Такое поведение совершенно неприемлемо, поэтому педагог уволена. В ближайшие дни во всех школах города будут проведены родительские собрания и педсоветы о недопустимости подобных ситуаций», — заявил он.

Как рассказали изданию родители первоклассников, уже назначен временно исполняющий обязанности классного руководителя. Они также добавили, что после публикации в СМИ педагог не вышла на работу и решила покинуть учебное заведение по собственному желанию.

Конфликт в общеобразовательной школе в Прикубанском округе произошел в День учителя. 36-летняя учительница первого класса отказалась принять букет цветов и конверт с подарочными деньгами. По словам главы родительского комитета, пересчитав сумму, педагог расплакалась и назвала ее унизительной. По данному инциденту в прокуратуре города начали проверку.