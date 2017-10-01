Культура
 
Последние новости
Санкт-Петербург признали лучшим туристическим городом Европы
Украинский футболист «Боруссии» забил дебютный мяч в Бундеслиге пяткой
В Австрии запретили паранджу и медицинские маски
Министр обороны Польши помечтал о двух американских дивизиях
Трибуна со зрителями обрушилась во время футбольного матча чемпионата Франции
Школьница отравила одноклассников в Югре
Полиция закрыла почти все участки для проведения каталонского референдума
Популярные новости
Школьница отравила одноклассников в Югре
В Австрии запретили паранджу и медицинские маски
Снайпер по прозвищу Охотник За Игиловцами погиб в Ираке
Макгрегор назвал условие проведения боя с Нурмагомедовым в России
Трибуна со зрителями обрушилась во время футбольного матча чемпионата Франции
Министр обороны Польши помечтал о двух американских дивизиях
Полиция закрыла почти все участки для проведения каталонского референдума

«Труп куда-то уполз»

О Смерти и воинах Апокалипсиса от Гордона Хотона

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: фильм «Семейка Аддамс»

Гордон Хотон — современный английский писатель и разработчик компьютерных игр, автор шести романов. Впервые его роман «Подмастерье» и его продолжение «Поденщик» выходят на русском языке одной дилогией и под одной обложкой — так, как это было задумано автором. Смешная, острая, честная, грустная и томительная книга о жизни после смерти. Непредсказуемые меланхолические, трагикомические и завораживающие приключения одного задумчивого одинокого покойника на службе у Смерти и четырех воинов Апокалипсиса. Одна из лучших книг о смерти и смысле того, что происходит до нее и после. «Лента.ру» публикует фрагмент книги в разрешения издательского проекта «Додо Пресс».

Подмастерье

Я был мертв неисчислимые годы и тут услышал стук в гробовую крышку.

Отозвался не сразу. Если б знал, что будет происходить в следующие семь дней, — вовсе не стал бы отвечать. Но тогда единственная причина не отвечать оказалась практической — я не был уверен, что все еще составляю единое целое. Смотря как повезет — и сколько времени пролежите захороненным: можете оставаться крепким, как свиное брюхо, а можете превратиться в размазню, как густой гороховый суп. Стоит ли говорить, что без губ, голосовых связок и языка вам в «Гамлете» достанется лишь одна роль — Йорика. И потому я пошевелился, повозился, быстренько охлопал и ощупал себя, чтобы убедиться, что важные части и куски все еще при мне — так оно и оказалось, — и уже собрался проверить голос, отозвавшись, но тут услышал второй стук.

Перво-наперво кое-что надо пояснить.

Большинство людей боится похорон. Их можно понять: я когда-то и сам боялся. Но для трупа подобный страх нелогичен. Нам ни к чему ни воздух, ни свет, и потому мы по ним не скучаем. Как бы ни пытались, дальние пути нам заказаны, и потому безмолвное пространство шесть футов в длину и два в ширину — наше представление о домашнем уюте. Живых ужасает одно: оказаться заколоченными в тесном деревянном ящике под шестью футами твердой почвы, нам же это сообщает уверенность. Мы здесь защищены. Мы вне угрозы.

Безопасность для мертвых — необходимая вещь. В гробу никаких рисков. Никому вы не нужны, никто вас не хочет. Кто-то где-то, может, и помнит, кто вы, но вашего скорого возвращения не предвкушает. Снаружи есть земля и небо, есть шесть миллиардов человек, есть опасность. И есть чужаки, которые стучат тощими костяшками по вашей усыпальнице и ждут ответа.

* * *

Рот у меня открылся прежде, чем я понял, что творю.

— Кто там?

Это первые два слова, которые я произнес после смерти, и выскочили они из пересохшего горла, как кваканье раздавленной лягушки. Ответ же, напротив, хоть его и приглушила гробовая крышка, оказался уверенным, высоким по тону и пылким.

— Ну наконец-то. Я уж подумал, вы оглохли. Или Раздор ляпнул очередную ошибку… Меня слышно?

— Вы кто? Что вам надо?

— Все вы одинаковые. Вечно одни и те же вопросы. А ответы вам не нравятся никогда. — Незваный гость досадливо крякнул. — Без меня тут, конечно, не обошлось… Но ничего не поделаешь. Слишком много уже ошибок. Незачем совершать еще одну. — Третий стук, на сей раз — у меня над головой. — Цельное дерево. Отличная работа. У вас, небось, деньги водились. Впрочем, будьте покойны — мы вас скоро достанем.

И первый гвоздь со скрипом подался прочь из гробовых досок.

Я услышал глухой грохот — крышку оторвали от гроба, ощутил тихую осыпь земли на грудь, уловил далекий стук — крышку выкинули из могилы на траву. Я открыл глаза и уставился строго перед собой, но поначалу было слишком темно и ничего отчетливо не видно. (Если вам когда-нибудь доведется идти мимо открытой могилы, не бойтесь: труп в земле нервничает не меньше вашего. Не ждите, что он выскочит и начнет вопить — не начнет; ну или если только вам не повезет.) Наконец я разглядел призрачную тень на сером фоне, она увеличивалась, пока не затмила собою все. Когда гость заговорил, голос у него оказался громче, ближе и нервировал сильнее:

— Обожаю этот запах. — Он глубоко вдохнул. — Так, где у вас голова?

Не успел я ответить, как две скелетные руки ощупали мне грудь, нашарили шею, а затем вцепились мне в щеки. Мгновение спустя чужой рот прижался к моему, из-за чего у меня на сухих губах зародилось колкое тепло; трескучее щекотное ощущение пыхнуло по всему телу фейерверком. Оно усиливалось, пока не заполнило меня целиком, восстанавливая и очерчивая заново физическую форму, которой я предоставил истлевать. Вены напитались новой кровью, старые кости вытянулись и отвердели, мышцы напружинились жизнью, будто сработавшие капканы. Мое возвращенное к жизни кожное облачение оказалось холодным, нагим и дрожащим от свежих впечатлений.

Таким стал самый бодрящий миг моей смерти.

Незнакомец медленно оторвался от моего лица и выбрался из могилы. Я все еще слышал запах его трупной кожи, вкус его гнилостного дыхания, ощущал его теплые, как требуха, губы; глаза привыкали к темноте, и я отчетливее разглядел его самого. Он нависал над высокими стенами могилы, словно маяк на утесе. Голова у него была похожа на громадную лимскую фасолину с волосами по бокам. Два рачьих черных глаза глядели из пещеристых пазух черепа. Кожа лица и рук бледная — казалось, она мерцала, как ракетный выхлоп во мраке, то сливаясь с окружающим пространством, то ярко отсвечивая против ночного неба. Над ним сквозь шелестевшие листья каштана сверкало жизнью с десяток белых звезд.

— Можете встать. — Когда он двигал ртом, кости челюстей выпирали у него из-под кожи, как крабы в мешке.

— Пора? — спросил я.

— В смысле?

— Страшный Суд. Уже пора?

Он вскинул брови.

— Слушайте. У меня дела. Не весь же день с вами возиться. — Он присел на корточки у края могилы. — Сейчас рассвет. Через пару часов наступит утро понедельника. Сюда придут люди, увидят эту яму и задумаются, чего это труп куда-то уполз. Предлагаю избавить их от подобной неожиданности. В конторе вас ждет костюм. Там же и душ примете.

Я не понимал, о чем он говорит, но мою растерянность обороло внезапное мощное чувство узнавания. Он был очень высокий, особенно — из моего положения снизу. Ни шляпы, ни капюшона, но кокосовая щетка его коротких черных волос резко противоречила общей бледности. Одежда на нем тоже оказалась гораздо современнее, чем я ожидал: легкий серый шарф туго обмотан вокруг шеи, руки — глубоко в карманах длинного темного твидового пальто в елочку. Но, заметив у него на лацкане золотую бляху в виде косы, я понял, что это он и никто другой.

— Вы — Смерть?

Он нетерпеливо кивнул.

— Давайте без церемоний. У нас нет времени. Сейчас мне нужно, чтобы вы встали, вылезли и пошли со мной в контору. Познакомимся позже.

* * *

Оставить надежность гроба — всегда непростое для покойника решение. Мы не способны двинуть и малейшей мышцей, пока не получим исчерпывающих данных. Я уразумел необходимую для Смерти спешку, однако вынужден был спросить:

— Чего вы на самом деле от меня хотите?

— Да. Именно. — Он кивнул, словно отвечая на другой вопрос. — Обстоятельства сложные, но вы имеете право знать, конечно… — Он постукал указательным пальцем себе по подбородку. — Дело в следующем. Одного из наших Агентов — вы его не знаете, он мой помощник… так или иначе, его перевели. Необратимо. И у нас в Агентстве имеется процедура подбора замены. Попросту говоря, выпал ваш номер…

— Не понимаю…

Он вскинул ладонь.

— От вас и не требуется… Словом, мы предлагаем вам возможность. Мы берем вас в подмастерья и даем неделю, чтобы вы могли себя проявить. Справитесь — а никаких оснований предполагать обратное нет, — станете штатным Агентом, со всеми положенными привилегиями: бессмертием, постоянной занятостью, свободой от скуки и так далее и тому подобное.

— А если не справлюсь?

— Вы справитесь. Даже не берите в голову. — Он небрежно махнул рукой. — Кроме того, вам нечего терять. Если не получится, мы вас просто положим на место. И к тому же вам доведется выбрать метод собственной смерти.

На том и порешили. Нет ничего важнее для покойника, чем то, как он умер. Это первый же вопрос, какой задают вам соседи, когда вы вселяетесь, и ваш ответ может означать в дальнейшем честь и достоинство — или же позор и презрение. И пусть я пока не знал, каково будет мое обучение, — это не важно; Смерть склонился ко мне и протянул руку — я подал свою.

Как тут откажешься?

Мой трупецкий мозг

Штука в том, что я понятия не имел, как умер. Вспомнить мог лишь отдельные образы: женщину, привязанную к кровати, сырую крышу и пропитанную маслом тряпку. Но теперь все иначе. Я уже вспомнил гораздо больше и чувствовал себя готовым восстановить случившееся. Собрать все это воедино, казалось, тоже мне под силу. У меня в прошлой жизни была сильная исследовательская жилка: я всегда наблюдал, всегда слушал, всегда задавал вопросы.

Я не всегда получал ответы, которые искал, это правда — зато научился мириться с тем, что некоторые тайны так и останутся таинственными.

* * *

Тонкие белые пальцы Смерти проникли мне подмышки и с некоторым трудом вытащили меня на мягкую, сырую от росы траву. Он повернул мне голову вправо, осмотрел шею и крякнул; затем опустился рядом со мной на колени и отряхнул комья земли с моего тела — молча, нежно. Я лежал неподвижно, бездейственно, смотрел, как его жилистые руки грязными полосами размазывают глину мне по ногам и торсу. Меня заворожила его макушка: полумесяцы черных волос развертывались оттуда, словно изогнутые рукава спиральной галактики.

— Вставайте.

Скорее предложение, нежели приказ; я подчинился. Все мои чувства искрили памятью жизни: змеиный свист ветра в деревьях, сладкий запах влажной земли. Резкий воздух проникал мне в рот и в легкие. Поры у меня на коже сжались от холода.

Смерть снял пальто и протянул его мне.

— Наденьте.

Я застегнулся и тут заметил, что кое-какие части моего тела отсутствуют.

Моя могила располагалась у толстого ствола старого каштана, в развилке двух скрюченных заплесневелых корней. Надгробный камень, как и у троих моих ближайших соседей, был так плотно укрыт мхом, что надпись сделалась нечитаемой. Хотелось бы, чтобы на прощание с соседями у меня было побольше времени — всего в паре слов объяснить, что случилось, успокоить их. Но Смерть, рассеянно потративший несколько последних мгновений на то, чтобы найти в карманах желтоватых брюк листок бумаги, нетерпеливо прищелкнул пальцами и подозвал меня к низкой каменной стенке на границе кладбища.

— Так. Давайте к делу. — Он развернул листок и протянул его мне. — Это ваш договор. Прочитайте, подпишите, верните.

Он извлек тонкое черное перо из заднего кармана и подбросил его в воздух, как дирижерскую палочку, после чего вручил мне. Я мельком просмотрел документ, но шрифт оказался слишком мелким, света не хватало, а колени у меня уже стали двумя ледышками. Обещание душа и свежей одежды обрело новую притягательность.

— О чем тут говорится?

— Это типовой договор. — Он выхватил у меня листок и заскользил по тексту пальцем. — Тыры-пыры… Соглашение между Агентством и усопшим, отсюда и далее именуемые как, и так далее, и так далее… семидневный испытательный срок… гарантированный наем… тыры-пыры… в случае невыполнения усопший обязуется выбрать один способ прекращения из краткого списка, семь пунктов, которым он засвидетельствует во время обучения… Все документы надлежит вернуть Шефу не позднее утра понедельника… — Он отдал мне бумагу. — Просто отметьтесь внизу. Нам всем станет легче.

Я подписал, не раздумывая.

* * *

Если вам интересно, как я попрощался с соседями и вообще как мертвые переговариваются, ответ прост.

Мертвянкой.

К примеру, самый простой ответ — одиночный стук в стенку гроба — означает «Нет, отстань» или «Я покоюсь». Два стука означают «Да», «Привет» или «Готов поговорить». «Прощай» — это долгий, медленный царап… И так далее.

Поймите меня правильно: многие трупы сохраняют способность говорить даже близко к самым глубоким стадиям физического разложения. Но нет смысла вести беседы, когда ближайший сосед отделен от вас толстыми деревянными стенками и несколькими футами почвы.

Попросту непрактично.

* * *

Я вернул договор. Смерть поблагодарил меня, сложил документ втрое и сунул в верхний карман рубашки-поло, где тот потеснил черные пластиковые очки от солнца.

— Идти сможете? — спросил он.

— Думаю, да.

Кладбище было маленькое — может, на сотню участков; в основном старые, покосившиеся или заплесневелые надгробия. Мой участок — из тех, что поновее, и когда мы миновали разверстую могилу, я подумал вслух, не стоит ли нам ссыпать наваленный холм изъятой почвы.

— Выбросьте из головы, — сказал Смерть. — Недосуг.

Он перепрыгнул через валявшуюся крышку гроба, прихватил лопату, прислоненную к дереву, и направился к узкой песчаной тропке, рассекавшей погост надвое. Тропа вела от кованых ворот в южной стене к маленькой саксонской церкви, высившейся на северной стороне. Рассвет озарял купы деревьев по обе стороны и тесные ряды могильных камней, укрытых под ними. Несколько букетиков увядших цветов — случайные вспышки цвета. Я слишком сосредоточился на нашем путешествии и ничего другого не замечал.

У церкви мы повернули налево и пересекли безлюдный проспект, после чего нырнули в узкий переулок; затем направо, в самом конце, по длинной улице на задах, куда выходили лавки, дома, кафе и кинотеатр. Наконец свернули влево и двинулись вниз по склону, изгибавшемуся к далекому лугу. Никого не встретили — ни бродяг, ни дворников, ни ворья.

Но поразительный опыт ходьбы, после того как я так долго пролежал неподвижно, навел меня на мысль, как я вообще мог довольствоваться житьем в гробу. Мощь земного тяготения, сопротивление мостовой под ногами — словно внезапный возврат к упоительному воспоминанью. Когда мы добрались до подножья холма, я так увлекся образами и ощущениями жизни, щекотавшими мой трупецкий мозг, что споткнулся о бровку, рухнул навзничь и приземлился подбородком.

Смерть подхватил меня, извлек из очередного кармана черно-белый в горошек носовой платок и приложил его к моей ране. Сжал мое плечо — в поддержку, а затем махнул рукой на здание строго через дорогу.

— Добро пожаловать в Агентство, — сказал он.

Перевод Шаши Мартыновой

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Культура00:0530 сентября

Показали фугу

Легкий способ окультурить своего ребенка
20:2129 сентября

Концерт Агутина и Варум сорвали сообщением о минировании

09:2929 сентября

На швейцарском аукционе выставили похищенную картину Айвазовского

14:2130 сентября

Скончалась старейшая актриса «Табакерки» Наталия Журавлева

Культура00:1130 сентября

Пошумим, брат

Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Хорошего времени» до «Проруби»
17:5629 сентября

Шнуров посвятил поэму «винтилову» Навального

12:0228 сентября

Клип «Папина дочка» Егора Крида удалили после обвинений в плагиате

00:5430 сентября

Звезда фильма «Такси» прилетел в Крым

Культура00:0828 сентября

«Тяжело сказать: иди домой и умирай»

Почему американские врачи обрекают людей на мучения
07:0528 сентября

Эротические картины 87-летнего Пикассо в России покажут только совершеннолетним

18:4429 сентября

Посетивший Крым Гнойный собрался в Киев

15:2129 сентября

Панин показал суровую версию «Нелюбви» со своей дочерью

Россия
«Никогда нельзя жалеть мужчину»
Ветеранов Афгана и Чечни не сломила даже инвалидность
И в пир, и в мир
Как фестиваль молодежи и студентов изменил облик Москвы
Слишком долго плавал
Когда убийство китов становится смыслом жизни
Школьница отравила одноклассников в Югре
Минтранс заявил о готовности помочь с вывозом пассажиров «ВИМ-Авиа» из Турции
Работник Пулково задержан из-за падения пассажирки с ребенком с трапа
Рассылавший заемщикам траурные фотографии детей коллектор арестован
Все материалы
Мир
Остались воевать
Миротворцы безнаказанно насилуют женщин и девочек
Ангела Меркель Без свастик
Немецкие ультраправые впервые с 1945 года оказались у власти
«Крым же ушел! Мы тоже добьемся своего!»
Независимость Каталонии грозит обернуться погромами и арестами
Министр обороны Польши помечтал о двух американских дивизиях
В Австрии запретили паранджу и медицинские маски
Опубликовано видео российского авиаудара по базе «Джабхат ан-Нусры» в Сирии
Полиция закрыла почти все участки для проведения каталонского референдума
Все материалы
Бывший СССР
Агент в мешке
Почему в Прибалтике до сих пор скрывают стукачей КГБ
Саакашвили назвал дату «большого митинга» в Киеве
Фейерверк для Порошенко
Кто взорвал крупнейший склад боеприпасов на Украине
Украина обвинила Россию в размещении войск в Белоруссии
Депутата парламента Киргизии задержали за попытку захвата власти
Порошенко поручил подать в суд на Россию из-за Крымского моста
Генпрокурор Украины назвал взрывы на арсеналах диверсией России
Все материалы
Финансы
Виталик БутеринСюрприз от Виталика
Кто убьет традиционную экономику
День пенсионного единства
ПФР поднимает уровень знаний о пенсионной системе по всей России
Пирамида изгоев
Кому выгодна смерть биткоина
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
Дворкович рассказал о новом фонде страхования авиапассажиров
США назвали дату начала действия новых санкций против России
Тигипко разрешили купить «дочку» Сбербанка во Львове
Все материалы
Бизнес
Зона вне доступа
Операторов в Москве оставят без опор, а абонентов без сотовой связи
Профессионалы «Победы»
Объявлены победители конкурса среди бортпроводников авиакомпании
Дети науки
Почему многие успешные ученые возвращаются в Россию
S&P Global Ratings сохранило рейтинги банка «Возрождение»
Кудрин рассказал о рисках для России от новых санкций США
Гендиректором «ВИМ-Авиа» назначен бывший руководитель «Трансаэро»
Дмитрий Козак провел заседание оргкомитета Российского инвестиционного форума
Все материалы
Силовые структуры
Ликвидация: солдат-срочник расстрелял сослуживцев и был убит
Что заставило военнослужащего открыть огонь по своим
Александр ПичушкинРазделано в России
Самые страшные серийные убийцы СССР и России
Тихий американец
Порно с русскими детьми привело американца в суровый челябинский суд
Угрожавшему кинотеатрам лидеру «Христианского государства» предъявили обвинение
Полицейский на УАЗе насмерть сбил 15-летнего мотоциклиста
Неизвестный с ножом напал на прохожих на северо-востоке Москвы
Разорившийся на бирже отец убил дочь и себя в Подмосковье
Все материалы
Наука и техника
«Гитлер с трепетом слушал советское радио»
Зачем Сталин промывал мозги своему народу и молчал о врагах
Смотреть можно, трогать нельзя
Чем манит школьников и гиков главная игровая выставка России
Вывоз ракеты-носителя «Союз-ФГ» для установки на стартовом столеС протянутой рукой
«Роскосмос» полетит на американских батутах, пытаясь заработать на других странах
Китай принял на вооружение истребитель пятого поколения J-20
iPhone 8 Plus взорвался на Тайване при подзарядке
Порошок, уходи
Землю ждет вторжение инопланетян и уничтожение Солнца: обзор Destiny 2
Названа главная опасность парфюма
Все материалы
Спорт
Александр КокоринБольше не «ко-ко»
Кокорин из любителя машин и тусовок превратился в главного футболиста России
Трибуна со зрителями обрушилась во время футбольного матча чемпионата Франции
Украинский футболист «Боруссии» забил дебютный мяч в Бундеслиге пяткой
Неймар забил с пенальти и отпраздновал гол в обнимку с Кавани
Макгрегор назвал условие проведения боя с Нурмагомедовым в России
«Халл» Слуцкого забил сопернику шесть мячей
«Спартак» обыграл «Урал» в РФПЛ
Все материалы
Культура
«Труп куда-то уполз»
О Смерти и воинах Апокалипсиса от Гордона Хотона
Показали фугу
Легкий способ окультурить своего ребенка
Пошумим, брат
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Хорошего времени» до «Проруби»
Концерт Агутина и Варум сорвали сообщением о минировании
Скончалась старейшая актриса «Табакерки» Наталия Журавлева
Шнуров посвятил поэму «винтилову» Навального
Звезда фильма «Такси» прилетел в Крым
Все материалы
Интернет и СМИ
Брат за брата
Храбрый пес потерпел фиаско и стал новым героем россиян
Черный Якубович и обращение к нацистам
Что будоражило интернет всю неделю
Забытые факты о Playboy
Девственность Хефнера, спасение марихуаны и самоубийство в кругу красоток
Рэпер Face побывал в гостях на Comedy Club
Умер один из основателей КВН и «Спокойной ночи, малыши!»
MDK поддержал «Ленту.ру» после нападения на редакцию с коктейлями Молотова
В Нью-Йорке показали метро будущего
Все материалы
Ценности
Ходят и отсвечивают
Что будет красоваться на руках и шеях этой зимой
M.A.C предложил женщинам сделать губы «бронзовыми»
«Помню только сильнейшую боль»
Чемпионка России по сноуборду потеряла возможность ходить, но это ее не сломило
Полтора шпиона
ЦРУ или Ми-6: на какую разведку работаете вы
Audi выпустит на гоночный трек электроболид
Китайский гей прорекламировал кроссовки Навального
Французы анонсировали выпуск обуви из «Пятого элемента»
Все материалы
Путешествия
На волнах качался буй
В Венеции стартовал первый в мире секс-круиз
Сорвать на бутылку
Сколько можно заработать, собирая тонну винограда в день
Российские туристы назвали страну с самой вкусной едой в мире
Лучшие шеф-повара страны накормят россиян за 990 рублей
Две трети отдохнувших в Сочи туристов признались в нежелании возвращаться
Крым за лето заработал на туристах миллиард рублей
AUGUST 30: Young girls wash themselves in a river before a traditional Reed dance ceremony at the stadium at the Royal Palace on August 30, 2009, in Ludzidzini, Swaziland. About 80.000 virgins from all over the country attended this yearly event, which goes on for a week and the biggest in Swazi culture. It was founded to celebrate the beauty of Swazi women and girls. King Mswati III, and absolute monarch, was born in 1968 and he has 14 wives and many children. The king danced with his men in front of the 80.000 girls. Many of the girls hope to get noticed by the king and to be chosen as a future wife, a ticket from poverty and into a life of privilege and luxury. The country is one of the poorest in the world and it is struggling with a high prevalence of HIV-Aids and severe povertyДевы для короля
Почему в африканской монархии голые девушки ходят строем
Все материалы
Из жизни
Голову с плеч
Как силикон в груди, наркотики и деньги мешают красоткам
Ангелы и демоны
Похищение девочки рассорило мафию, масонов и Папу Римского
Сортир с видом на мир
Лучшие фотографии Instagram за сентябрь
В гибели американки из-за увеличения ягодиц обвинили подпольную медсестру
69-летняя мать Илона Маска стала лицом косметического бренда CoverGirl
В Германии осел принял дорогой автомобиль за морковь и погрыз его
«Поеду, куда позовут»
История жителя Набережных Челнов, переехавшего жить на Кипр
Все материалы
Кто круче — немцы или британцы?
Мы спросили об этом главных автомобильных шеф-дизайнеров
Самый быстрый «Мерседес»
Трек-тест Mercedes-AMG GT R, замахнувшегося на лавры Porsche 911
Лодки-суперкары
Жутко быстрые лодки с харизмой и мощными моторами
А ты точно Golf?
Неприлично большой VW Golf первого поколения с сюрпризом
Mercedes-Benz отзовет в России 11 моделей
Появилась самая внедорожная Lada 4x4 за 740 тысяч рублей
Nissan придумал чувствительные к поту сиденья и руль
Все материалы
Дональд ТрампНебесная ласточка
Трамп начал речь в ООН с рекламы «русской башни»
Всегда Райт
Как один человек изменил облик США
Снова сдаю одна
В Москве наметился острый дефицит арендного жилья
Названы самые счастливые города Европы
Российские власти сочли жилье максимально доступным
В Москве нашли кладовую за 19 миллионов рублей
Назван размер семейного бюджета для «комфортной» ипотеки
Все материалы