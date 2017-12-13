За желание пристроить детей в хорошую школу уральцы поплатились судимостью

В Екатеринбурге расследуют уголовные дела отношении родителей, использовавших подложные документы о прописке, чтобы устроить детей в хорошую школу. Об этом Ura.ru сообщила прокурор города Светлана Кузнецова.

Один приговор уже вынесли. «Родитель приговорен к штрафу в размере 15 тысяч рублей», — сказала Кузнецова.

По ее словам, надзорные органы занялись этой проблемой вынуждено, так как незаконные действия одних граждан привели к ущемлению прав других: «Нам пришлось вмешаться в процесс разрешения конфликтных ситуаций в школах».

Еще восемь уголовных дел в ближайшее время отправят в суд, 26 материалов находятся на стадии доследственной проверки. Кузнецова добавила, что прокуратура намерена задействовать УФМС для выявления подложных документов уже при их подаче.

Как пишет Ura.ru, в Екатеринбурге каждое первое февраля, когда начинается запись в первый класс, образуются огромные очереди из родителей возле элитных школ. Нередко происходят конфликты, люди покупают временную регистрацию своим детям по месту нахождения желаемого учебного учреждения. Электронная очередь из года в год зависает в первые же минуты после полуночи и не избавляет от необходимости нести документы в школу, отмечает издание.

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