В уральской школе на детей рухнул потолок во время обеда

Прокуратура Свердловской области начала проверку по факту рухнувшего потолка в столовой школы №142 поселка Горный Щит (Чкаловский район Екатеринбурга). Об этом в среду, 4 октября, сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В настоящее время выясняется, получил ли кто-либо из учащихся травму. Прокуратура в ходе надзорных мероприятий проверит, когда в данном учебном заведении проводился капитальный либо текущий ремонт, соблюдены ли сроки его проведения», — отметили в надзорном ведомстве.

Обвал штукатурного слоя потолка в школьной столовой произошел 3 октября во время обеда, пишет Vistanews. По словам матери одного из учеников, две девочки получили травмы, после чего столовую закрыли и отменили несколько уроков.

Представитель департамента образования Екатеринбурга Михаил Ладейщиков подтвердил изданию информацию об инциденте и предположил, что, «скорее всего, прогнило одно крепление». Директор школы заявила журналистам, что обрушение потолка произошло в пустом помещении и никто из учеников не пострадал.

Ранее в сентябре похожий случай произошел в Брянске. Тогда при падении штукатурки с потолка во время урока пострадали как минимум пять учеников. Директор школы заявлял о том, что «родители сеют панику на пустом месте».