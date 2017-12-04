Татарский язык довел министра образования Татарстана до отставки

Глава Татарстана Рустам Минниханов освободил от должности министра образования и науки республики Энгеля Фаттахова, сообщается на сайте правительства республики в понедельник, 4 декабря.

Исполняющим обязанности на этот пост назначен Рафис Бурганов, до этого дня занимавший должность председателя комитета государственного совета республики по экономике, инвестициям и предпринимательству.

Отмечается, что Фаттахов ушел со своего поста в связи с переходом на другую работу.

Ранее в регионе разразился языковой скандал. Причиной стали сообщения СМИ о том, что, по мнению, некоторых родителей, их детям навязывают изучение татарского языка в ущерб русскому. Так, мать ученика кадетской школы требовала более миллиона рублей моральной компенсации за то, что ее ребенка восемь лет учили татарскому языку без согласования с ней учебного плана, а количество часов русского языка и литературы при этом уменьшили.

Согласно конституции Татарстана, и русский, и татарский языки являются в регионе государственными. 29 ноября 2017 года парламент республики проголосовал за то, чтобы изучение татарского языка в учебных учреждениях стало добровольным.

Как передает ТАСС, по итогам проведенной прокуратурой Татарстана проверки было выявлено 3,8 тысячи нарушений в сфере преподавания государственных и родных языков.