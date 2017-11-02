Жители Казани устроили давку за носки и диски с песнями Жириновского

Видео: БИЗНЕС Online | Новости Казани и Татарстана / Вконтакте

Сторонники партии ЛДПР в Казани устроили давку на перроне вокзала около агитационного поезда, чтобы получить бесплатные футболки с надписью «Жириновский — верховный правитель» и диски с песнями в исполнении главы фракции. Видеозапись инцидента опубликовал «Бизнес Online».

По данным издания, давка произошла 1 ноября после выступления председателя комитета по молодежи, спорту и туризму Михаила Дегтярева. Он пояснил, что Жириновский «очень любит Татарстан и татарский народ, несмотря на то, что всякую ерунду рассказывают». Затем всем желающим начали раздавать диски с песнями, зонты, будильники, рюкзаки, газеты и бейсболки, коробки чая, тетрадки с фотографией лидера партии и синие носки.

Ранее житель Ставрополя Евгений Кусакин обратился к Жириновскому с просьбой разобраться в ДТП с участием депутата краевой Думы от ЛДПР Ильи Дроздова. Тот ехал на высокой скорости на красный свет и протаранил автобус, за рулем которого был Кусакин. После произошедшего мужчину заставили отвечать за аварию и выплачивать компенсации пострадавшим пассажирам, а также уволили с должности водителя. Жириновский в своем Telegram-канале сообщил, что лишит Дроздова партийного билета, если докажут его виновность.