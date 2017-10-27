Жириновский устроил скандал на шоу Соловьева

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» вербально атаковал другого гостя передачи, депутата Госдумы от «Единой России» Константина Затулина. Видео размещено на YouTube-канале «Вечер с Владимиром Соловьевым».

В ходе дискуссии Затулин заявил, что в 1993 году ЛДПР обещала «каждой бабе — по мужику, каждому мужику — по бутылке водки».

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Жириновский в ответ разозлился и пообещал дать единороссу «по морде перед всей страной». «Никогда этого не было! Затулин, не лгите! Вы — лжец и подлец! Никогда! Покажите это все! Покажите!» — кричал Жириновский.

«Подлая грязная свинья! Я никогда этого не говорил! Это специально сделали, чтобы опустить ЛДПР и меня», — добавил политик.

Также Жириновский несколько раз пытался приблизиться к Затулину, однако эти попытки пресекал ведущий Владимир Соловьев, отметивший, что лозунг, произнесенный Затулиным, «красивый».

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