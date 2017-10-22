«Вам надо к Петросяну»

Выступления украинских политологов на российском ТВ — отдельный жанр. Кажется, что телевизионщики достигли в нем совершенства. Российским ведущим ток-шоу позволено даже безнаказанно бить и унижать заезжих гостей. Некоторые из них терпят прилюдный мордобой ради денег и, как стало известно недавно, получают внушительные гонорары. После этой новости ряд каналов поменял свое отношение к политологам из Украины, превратив ток-шоу с их участием в полноценное стендап-шоу, временами больше напоминающее «Смехопанораму» с вкраплениями «Модного приговора» и «Пусть говорят». «Лента.ру» посмотрела один из последних эфиров программы «Место встречи» на НТВ и решила показать, что получается, если концентрация украинских политологов в студии зашкаливает, а ведущий — балагур.

Вашу маму и там и тут показывают

«Место встречи» выходит на НТВ больше полутора лет. Шоу ведут лауреат ТЭФИ Андрей Норкин и Ольга Белова. Первый выпуск передачи в феврале 2016 года был ознаменован скандалом. Анонсировалось, что программу покажут в прямом эфире, однако коллеги с Первого канала, которые в те же самые минуты вели «Время покажет» в прямом эфире, сообщили: на НТВ показывают тех же гостей, что сидят в их студии прямо сейчас, причем гости были в той же самой одежде. То есть эфир НТВ не такой уж прямой.

Позже внимание общественности привлек поступок многоопытного Норкина, который не сдержался после тирады украинского политолога Сергея Запорожского и грубо вытолкал его из студии.

В остальном «Место встречи» мало отличалось от общественно-политических ток-шоу, где изо дня в день обсуждаются проблемы Украины, санкции США против России и другие актуальные сюжеты.

Этой осенью НТВ, кажется, нащупало свой оригинальный формат. 18 октября с гостями студии решили обсудить протестные акции и палаточный лагерь у Верховной Рады. У митингующих три основных требования: отменить депутатскую неприкосновенность, устроить антикоррупционный суд и пересмотреть законодательство страны относительно выборов. В выпуске «И вновь продолжается бой?!» обсуждали, не перерастет ли протест в еще один Майдан.

В студию традиционно призвали старых добрых «украинских политологов», которые давно превратились в мем. В сети смеются над ними, украинскими их можно назвать только условно. О существовании некоторых из них на их родине мало кто знает, а специалистами по Украине их можно считать с большой натяжкой. Представляющие на телеэкранах целую страну эксперты давно обосновались в России, где обивают пороги редакций телеканалов. В российских ток-шоу они традиционно выполняют роль «мальчиков для битья», которым не позволяют вставить слово, но 18 октября им отдали необычайно много эфирного времени. И не прогадали. Политологи вели себя нелепо и абсурдно, а ведущие программы с лихвой на них отыгрались, отточив технику «ток-шоу стендапа».

Добби свободен

Казалось, что эфир собрал рекордное число украинских политологов. Они сидели в студии, их цитаты выводили на экран, а один из специалистов, Андрей Мишин, по заданию канала НТВ, который на Украину не пускают, отправился в Киев наблюдать за протестами у Рады. На фоне критики засилья украинских политологов на российском ТВ такое обилие «иностранных» экспертов выглядело насмешкой над общественным мнением и сознательным доведением ситуации до абсурда.

В начале программы солировал ведущий Андрей Норкин. Он завел разговор про Украину, поинтересовавшись у единственного убедительно выглядящего политолога Вадима Карасева, не сменил ли он стиль. «Вадим Юрьевич, а вы что, сегодня в ботфортах? Я всегда очень пристально слежу за вашим внешним видом и сейчас немножечко шокирован», — потроллил гостя ведущий. «Это казенное все, мне выдали», — попытался отшутиться тот и вернул разговор в политическое русло.

Замечание ведущего вызвало овации студии, после чего слово взял одиозный политолог Вячеслав Ковтун, которого время от времени поколачивают в студиях федеральных каналов. Он продемонстрировал украинский паспорт, объявив, что документ ему наконец-то вернул Норкин — видимо, намекая на разговоры о том, что политолог находится в рабстве у российских телевизионщиков. Ведущий возразил: на чужие документы он не покушался, а всему виной либералы, которые «возбудились» и написали, что он в «патриотическом экстазе отобрал у Славы Ковтуна паспорт». Норкин пояснил, что из уважения обращается к Ковтуну исключительно как к «господину», либо по имени-отчеству.

Шутки вызвали восторг аудитории. Закадрового смеха в этом выпуске вообще было с избытком, временами казалось, что на экране не общественно-политическая программа, а ситком. Порой смех включался на моментах со слабо выраженным юмором.

Дальше в разговор о роли Михаила Саакашвили в происходящем на Украине вмешался завсегдатай политических шоу Ринат Ковбасюк. Он обнаружил в себе грузинские корни, о чем не преминул сообщить, перебивая неважно шутившего бывшего депутата Верховной Рады Игоря Маркова. «Игорь, извини, две секунды дай грузину сказать, две секунды!» — попросил Ковбасюк, имитируя кавказский акцент. Его перебили, после чего он решил не развивать свою мысль.

Добрая часть эфира посвящена Саакашвили. После бурных пересудов ведущая Ольга Белова решает, что возглавить украинский народ может любой, даже «заезжий гастарбайтер», и предлагает попробовать Норкину взять власть на Украине. «Идите вы все в этот самый... Что вы меня вечно...», — уворачивается ведущий под гром аплодисментов.

Еще один политолог, Андрей Ковтун, увещевает публику и рисует мрачный сценарий, который вот-вот должен развернуться на Украине: скоро протестная волна перекинется на регионы, что чревато грабежами и захватом полиции, как это было при смене власти в 2013 году. Явно не согласный с ним блогер Максим Гайдук настойчиво пытается возразить, что никаких грабежей на Украине тогда не было, но быстро оставляет эти попытки после обвинений в «недержании».

Тогда активизируется притихший Ковтун. «Портсигар серебряный, куртка кожаная», — начинает перечислять он в лицо Маркову. «Я понимаю, что ты клоун и гастролируешь», — парирует бывший депутат. «Ты просто рассказываешь ерунду», — возражает раздраженно политолог.

«Сексуально неудовлетворенная женщина вышла на Майдан»

Главной звездой эфира оказался все-таки Ковбасюк, который, как заметили другие гости программы, пребывал в неадекватном состоянии. На одном из этапов дискуссии глава Центра стратегических коммуникаций (тоже политолог) Дмитрий Абзалов спросил у иностранного гостя, что он пил. Вопрос остался без ответа. Зато Ковбасюк обвинил сыпавшего фактами Абзалова в том, что тот плохой экономист. Вышло нелепо.

Гвоздь программы кричит, что Порошенко — агент Кремля, а Украину разворовали русские. Украинские самолеты летают по всему миру, в то время как промышленность России упала, продолжает Ковбасюк. «Без Украины вы ноль!» — восклицает он, предлагая отправить коррумпированных украинских чиновников в РФ.

Ковбасюк не перестает срывать покровы. Когда речь заходит о весе Надежды Савченко в украинской политике, он в изумлении произносит: «Я честно удивляюсь российскому телевидению. Здесь обсуждают Надежду Савченко. Сексуально неудовлетворенная женщина вышла на Майдан, ее сегодня, извините, рвет, и она начинает ходить по Майдану из одной точки в другую», — охарактеризовал он политическую линию Савченко.

«Обычно рвет женщин сексуально удовлетворенных, особенно во время беременности. А вы что имеете в виду?» — решил расставить точки над i Норкин

В какой-то момент ведущие не выдерживают потока сознания Ковбасюка, вторгающегося в любой спор. «Да что с вами такое, Ринат?» — обращается в нему Белова. В ответ на вопрос, почему же столь пламенный оратор до сих пор не на митинге в Киеве, Ковбасюк гордо отвечает: «Я тут веду информационную войну с Россией, мне тут надо быть». Это побуждает Норкина проявить актерский талант.

Гости вообще помогли ведущим продемонстрировать свои артистические способности. Неоднократный номинант и обладатель ТЭФИ, решив прекратить разговор с надоевшим ему Гайдуком, который запутался в значении слов «причины», «симптомы» и «последствия», просто затянул песню Игоря Николаева.

«Оставьте евреев в покое»

Перешутил коллегу все-таки Норкин, который то представлял, как Юлия Тимошенко тщетно «сидит и нащупывает свою концепцию»,...

то вспоминал, как недавно сказал в эфире радио «взять коня за рога», над чем все начали «ржать»,...

а то и вовсе рассказывал анекдот.

Речь заходит об украинской нацистской организации, которую якобы спонсирует еврей. «Оставьте евреев в покое. И вообще это странная традиция. Как переход на рекламу, обязательно в адрес евреев какая-то шпилька, чтобы я ходил и переживал», — изображает обиду Норкин. «Так и до погромов дойдет», — кричит ему коллега вслед. «Я тебе дойду до погромов!» — грозит ей ведущий.

Император Ковбасюк

Прямой эфир длился почти два часа. В середине эфира, когда все окончательно развеселились, приглашенный главред PolitRussia Руслан Осташко зачем-то вспомнил о соседке Ковтуна. На канале Анатолия Шария он увидел, что соседка по московскому дому политолога отзывалась о нем как об умном, интеллигентном и начитанном человеке и недоумевала, зачем же на телеэкране он выставляет себя таким дураком. Ковтуну это польстило: он заявил, что все российские каналы «работают на него». Вновь обратились к «кавалерийским штанам» Карасева, но они уже не вызвали большого интереса аудитории.

К финалу шоу гости устали от нескончаемых «юморесок». Но энергия Ковбасюка оказалась неиссякаемой. Он отчаянно убеждал уважаемую публику в том, что Украина станет благополучной. Причем настолько, что Евросоюз сам будет упрашивать ее вступить в свой состав. Под занавес ведущие решили опросить политологов о том, какая кандидатура на посту президента Украины могла бы удовлетворить Запад. Назвали Кличко, Шевченко и Вакарчука. Один из экспертов предложил поступить радикальнее и назначить главой государства Ковбасюка. В конце концов публика сошлась во мнении, что его вообще стоило бы провозгласить императором Украины.