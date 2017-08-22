Новый ведущий «Пусть говорят» выгнал из студии украинского политолога

В эфире «Пусть говорят» новый ведущий программы Дмитрий Борисов выгнал из студии приглашенного украинского эксперта Дмитрия Суворова. Фрагмент передачи опубликован на YouTube-канале Первого.

В описании под видео значится, что политолог неэтично высказался при обсуждении гибели бывшего депутата Верховной рады Украины Ирины Бережной. Многие звезды в студии начали на повышенных тонах обвинять Суворова в недопустимости его суждений.

Инцидент произошел во время съемок выпуска «Непростительная красота» от 21 августа.