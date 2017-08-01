Украинская журналистка, блогер и диетолог обсудили «воскрешение» Вороненкова

Ведущий Первого канала Дмитрий Шепелев обсудил с гостями передачи «На самом деле» возможное воскрешение бывшего депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова во время выпуска 31 июля.

Тему для разговора задала героиня ток-шоу — психолог и диетолог Сара Перезовская, которая якобы видела Вороненкова, прогуливающегося по улицам Тель-Авива (Израиль). Женщина подчеркнула, что не была в курсе убийства бывшего депутата и вообще видела его в первый раз в жизни. «Я потом села, открыла интернет. Мне просто стало интересно. Ну на самом деле одно лицо», — отметила она.

Заявление Перезовской вызвало бурную дискуссию в студии «На самом деле». Так, блогер Олег Лурье назвал версию о «воскресшем» Вороненкове неправдоподобной и подчеркнул, что даже если бы бывший депутат выжил после покушения, он бы не смог пересечь границу Израиля.

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К обсуждению присоединилась и украинская журналистка Елена Бойко, которая предположила, что вместо Вороненкова был убит его двойник, а сам политик скрылся от кредиторов. «На самом деле лицо Вороненкова настолько стандартно, что таких Вороненковых по Москве ходит сто-пятьсот. Мы все можем его увидеть», — заявила она.

Сам Шепелев заметил, что гибель бывшего депутата похожа на инсценировку. В качестве доказательств он привел поведение вдовы Вороненкова Марии Максаковой на похоронах мужа. По словам ведущего, женщина не была похожа на убитого горем человека. Он также предположил, что депутат прибыл в Израиль, чтобы сделать пластическую операцию и сменить внешность.

Гостем студии стал и отец предполагаемого убийцы Вороненкова Александр Паршов, который заявил, что его сын Павел Паршов здоров и проживает в немецком городе Штутгарте. По официальной версии телохранитель бывшего депутата успел ранить нападавшего. Убийца скончался в больнице и был похоронен в Павлограде.

Денис Вороненков был убит в Киеве 23 марта. В конце 2016 года бывший депутат вместе с супругой уехал на Украину, получив, по его словам, гражданство этой страны. В России он был объявлен в международный розыск. Его подозревали в причастности к хищению здания кондитерского предприятия «Тома».