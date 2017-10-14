Ведущий Первого канала набросился на гостя программы

Ведущий ток-шоу «Время покажет» на Первом канале Артем Шейнин в ходе передачи набросился на гостя программы, американского журналиста Майкла Бома.

Выпуск был посвящен снятию государственных флагов с российского генконсульства в Сан-Франциско. В одном из моментов Бом перебил Шейнина, в ответ тот схватил его за пиджак и настоятельно порекомендовал «не провоцировать» его. В ситуацию пришлось вмешаться коллеге Шейнина Екатерине Стриженовой и гостю программы Францу Клинцевичу.

В апреле Шейнин вынес в студию общественно-политического шоу «Первая студия» ведро с наклейкой «г**но», предназначавшееся для украинского блогера Сергея Запорожского. Шейнин предложил отведать гостю из ведра, но тот упорно отказывался. После обмена репликами с другими собеседниками в студии ведущий все же уточнил, что в ведре находятся шоколадные конфеты.