Россиянин, украинка и поляк устроили драку в студии НТВ

В эфире программы «Место встречи» на телеканале НТВ главный редактор издания PolitRussia Руслан Осташко бросился с кулаками на польского журналиста Томаша Мацейчука в ответ на его резкие высказывания. Запись передачи доступна на сайте канала.

Программа вышла в среду, 26 апреля. Гости студии обсуждали усилие разных стран по борьбе с нацистами во Второй мировой войне. Судя по опубликованному фрагменту, россиянина оскорбила фраза Мацейчука: «Ваши деды — красные фашисты». Между двумя мужчинами завязалась драка, в которой пыталась поучаствовать украинская журналистка Елена Бойко.

Присутствующие в студии оперативно вызвали охрану, оппонентов разняли и гости продолжили обсуждение.