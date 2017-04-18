Один украинский политолог назвал другого лысым чмо в эфире «России 1»

Украинский политолог Вячеслав Ковтун в ходе программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» от 16 апреля попытался перебить другого украинского эксперта Дениса Денисова, рассказывавшего о требованиях жителей Донбасса к Киеву весной 2014 года. Видео их перепалки опубликовано во «ВКонтакте».

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Ковтун начал на повышенных тонах оспаривать каждую фразу оппонента. Денисов в итоге посоветовал ему следить за новостями и завершил спор фразой: «Кроме как орать, больше ты ничего не умеешь, лысое чмо».

Вячеслав Ковтун является завсегдатаем политических ток-шоу на российском телевидении. В ходе передач он не раз был участником различных скандалов. Так, в мае 2016-го в эфире программы «Процесс» на телеканале «Звезда» Ковтун получил по лицу от украинского телеведущего Юрия Кота, а в октябре его побили в гримерке во время перерыва в передаче «Время покажет» на Первом канале. Ударившим Ковтуна человеком оказался Александр Бородай, первый председатель Совета министров самопровозглашенной ДНР.