Суд отказался возместить жительнице Казани моральный вред от уроков татарского

Суд в Казани отказал матери ученика кадетской школы в компенсации морального вреда за преподавание татарского языка. Об этом сообщает «Интерфакс».

Женщина требовала от учреждения миллион рублей за некачественное, по ее мнению, школьное питание и неудовлетворительную организацию домашнего обучения.

После она уточнила свои требования, попросив взыскать такую же сумму за то, что ее ребенка учили татарскому языку без согласования с ней учебного плана. По ее словам, количество часов русского языка и литературы незаконно уменьшили.

Иск удовлетворен частично: за плохое питание со школы взыскали 5 тысяч рублей компенсации морального вреда и штраф в 2,5 тысячи рублей.

Госсовет Татарстана 8 ноября рассмотрит вопрос преподавания в школах государственных языков, в том числе татарского.