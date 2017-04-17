Путин упростил получение вида на жительство депортированным из Крымской АССР

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий упрощенный порядок при получении вида на жительство в России для депортированных с территории Крымской АССР. Текст документа опубликован на портале правовой информации.

Отмечается, что после предъявления справки о реабилитации им не придется оформлять разрешение на временное проживание. Упрощенный порядок распространяется не только для депортированных, но и для их родственников — бабушек, дедушек, родителей, усыновителей, супругов, детей, внуков, братьев и сестер.

Документ был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации в апреле.

Как сообщает ТАСС, по данным МВД по Республике Крым, с мая 2014 года по февраль 2015 года было подано более 18 тысяч заявлений о выдаче справок о реабилитации.

В апреле 2014 года вскоре после присоединения Крыма к России Путин подписал указ о реабилитации крымско-татарского и других проживающих на полуострове народов, пострадавших от репрессий. Крымско-татарский язык в регионе объявлен официальным наряду с русским и украинским.