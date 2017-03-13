В агентстве по делам национальностей заявили об интеграции крымских татар

Большая часть крымских татар встроилась в российскую жизнь, несмотря на изначально настороженную реакцию на присоединение Крыма к России, заявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов. Его слова приводит «Интерфакс».

«Мы отмечаем, что ситуация меняется, меняется достаточно быстрыми темпами. Мы считаем, что 70 процентов крымских татар уже успешно адаптировались к жизни в Российской Федерации», — сказал чиновник. По его словам, рассказы об ущемлении их прав вызваны стереотипами, возникшими после депортации народа в 1944 году.

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«Что греха таить, эта тема постоянно поднимается на международных площадках, нас упрекают в дискриминации крымских татар, ущемлении их прав», — признался Баринов. Однако, по его мнению, исследование ФАДН дает другую картину — представители этого этноса уже воспринимают себя гражданами России, и только два процента из них связывают свои надежды с Украиной.

7 марта Игорь Баринов рассказал, что 61 процент крымских татар поддерживают действия президента России Владимира Путина. Тот же процент, по словам чиновника, не одобряет политику Украины.

Днем ранее в Гааге началось заседание Международного суда ООН в рамках которого слушается иск Киева против Москвы. Среди прочего, украинская сторона обвиняет Россию в дискриминации крымских татар и украинцев в Крыму.

В апреле 2014 года, вскоре после присоединения полуострова к России, президент Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымско-татарского и других проживающих на полуострове народов, пострадавших от репрессий. Крымско-татарский язык в регионе объявлен официальным наряду с русским и украинским.