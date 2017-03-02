Крымское радио начало вещание на Украину

Власти Крыма запустили радиовещание на приграничные районы Украины. Об этом в четверг, 2 марта, сообщил депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек, передает РИА Новости.

По его словам, речь идет о крымско-татарском радио «Ватан седасы» («Голос родины»). «Дополнительные передатчики установлены в Джанкое, что позволяет транслировать сигнал в приграничные районы Херсонской области Украины, где в том числе компактно проживают крымские татары», — отметил Бальбек. Он добавил, что возможность слушать крымскую радиостанцию позволит «соотечественникам не отдаляться от культурной и социально-политической жизни республики».

Парламентарий также подчеркнул, что покрытие Херсонской области будет увеличено после установки дополнительного передатчика в Красноперекопске.

1 марта сообщалось, что информация на сайте «Крымская весна» теперь доступна не только на русском, но и на на крымско-татарском, английском и украинском языках.

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В начале февраля стало известно, что в Крыму появится первая газета на украинском языке. По словам главы Госкомитета республики по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заура Смирнова, первый номер издания планируется выпустить в течение месяца.

Сайт «Крымская весна», посвященный событиям февраля-марта 2014 года, был презентован в марте 2016 года. На портале размещена историческая хроника, информация о мероприятиях, посвященных ее годовщине, фото- и видеоматериалы из архивов правительства Крыма и местных СМИ.

Полуостров Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. В апреле 2014-го президент России Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов Крыма, пострадавших от репрессий. В настоящее время в регионе три официальных языка — русский, украинский и крымско-татарский.