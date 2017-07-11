Госсовет Татарстана попросит продлить особый договор между Москвой и Казанью

Депутаты Госсовета Татарстана обратятся к президенту России Владимиру Путину с просьбой продлить действие договора, разграничивающего полномочия между федеральными и региональными органами власти. Об этом во вторник, 11 июля, сообщает «Прайм».

Парламентарий Николай Рыбушкин, представляя текст обращения, подчеркнул, что значение документа «трудно переоценить». «Благодаря договору укрепились федеративные отношения в целом, поскольку наша политика, политика нашей республики была такова, что без сильных регионов не может быть сильной России», — отметил народный избранник.

Если действие документа не продлят, потребуется вносить поправки в законодательство республики, в том числе конституцию.

Как отмечает ТАСС, в обращении татарстанские парламентарии, в частности, просят сохранить для руководителя субъекта должность «президент» (в остальных республиках — «глава» — прим. «Ленты.ру»).

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В феврале полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич в интервью агентству заявил, что ему неизвестно о разработке нового договора о разграничении полномочий между Татарстаном и Россией. Он признался, что не видит необходимости в отдельном правовом урегулировании: «Межбюджетные отношения и распределение полномочий между центром и регионами, нормативно-правовая база сформированы так, что нет белых пятен».

Два года назад Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что жители Татарстана должны сами выбрать, как называть руководителя республики. «Вы знаете, у нас ведь как в стране говорят: хоть горшком назовите, главное, чтобы в печку не ставили», — отметил он.

Москва и Казань заключили договор о разграничении полномочий в июне 2007 года. Срок его действия истекает в августе. В документе, например, прописано, что республика может самостоятельно поддерживать внешнеэкономические связи за рубежом, однако заключение международных соглашений должна согласовывать с МИД. Кандидат на должность президента Татарстана, согласно договору, должен владеть не только русским языком, но и татарским. Тем же документом разрешается выдавать паспорта с вкладышем на национальном языке.