Треть россиян назвали возможным повторение Октябрьской революции

Повторение событий, подобных Октябрьской революции 1917 года, считает возможным треть россиян (35 процентов). Таковы результаты опроса, фонда «Общественное мнение» (ФОМ), передает в понедельник, 13 ноября, «Коммерсантъ».

Каждый десятый объясняют такую вероятность недовольством властями и ситуацией в стране. Меньше доля тех, кто находит причину революционных настроений в низком уровне жизни, коррупции, безработице (6 процентов).

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46 процентов опрошенных ФОМ не ждут повторения событий октября 1917 года, так как массовых беспорядков в России не допустит сильная власть (9 процентов), а жители страны уже не склонны к подобным действиям.

Пятая часть опрошенных (19 процентов) затруднились ответить на этот вопрос.

Влияние революции столетней давности на русскую культуру 33 процента опрошенных назвали положительным из-за ликвидации безграмотности, равенства и свободы, а 32 процента — отрицательным из-за уничтожения интеллигенции, памятников культуры и ужесточения цензуры.

В сентябре социологи «Левада-Центра» сообщили, что за последние полгода доля россиян, признающих возможность массовых выступлений населения из-за бедности увеличилась с 19 до 26 процентов. 14 человек из каждой сотни респондентов высказались о готовности лично участвовать в подобных акциях.

Однако 69 процентов опрошенных считают такие протесты маловероятными.