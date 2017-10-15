Наука и техника
 
Последние новости
Вылитый на имущество Латыниной химикат оказался смертельно опасным
Глава Microsoft назвал ответственных за глобальную вирусную атаку Wannacry
Арестован вор в законе Вовчик Сыра
В Москве загорелось здание театра Стаса Намина  
Пьяные немецкие солдаты разгромили бар в Литве
Бастрыкин назвал условие отмены моратория на смертную казнь в России
Польша отказалась принимать беженцев из-за наплыва украинцев
Популярные новости
Арестован вор в законе Вовчик Сыра
Вылитый на имущество Латыниной химикат оказался смертельно опасным
Пьяные немецкие солдаты разгромили бар в Литве
Бастрыкин назвал условие отмены моратория на смертную казнь в России
Польша отказалась принимать беженцев из-за наплыва украинцев
Желание сделать эффектное свадебное фото привело к смертельной аварии
Харви Вайнштейна исключили из Американской киноакадемии

«События развивались по наихудшему сценарию»

Кто утопил Россию в крови в 1917 году

Перейти в «Мою Ленту»
Плакат «Год пролетарской диктатуры». Александр Апсит, 1918 год
Плакат «Год пролетарской диктатуры». Александр Апсит, 1918 год
Фото: Public Domain / Wikimedia

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций, посвященных революционному прошлому нашей страны. Вместе с российскими историками, политиками и политологами мы вспоминаем ключевые события, фигуры и явления тех лет. Почему осенью 1917 года Временное правительство было обречено? Почему в борьбе за власть эсеры и меньшевики проиграли большевикам? Кому была выгодна Гражданская война? Как нынешняя Россия встречает столетие революционных событий 1917 года? Обо всем этом «Ленте.ру» рассказал доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Борис Колоницкий.

Корниловский рубеж

«Лента.ру»: Вы неоднократно говорили, что Россия была обречена на гражданскую войну не после Октябрьского переворота, а еще раньше, после провала Корниловского выступления. Почему?

Колоницкий: Всякая революция несет в себе потенцию гражданской войны. В истории нечасто случалось, чтобы революция обходилась без маленьких гражданских войн. Например, в Германии с 1918 по 1923 год было немало локальных вооруженных конфликтов: Баварская и Бременская советские республики, Капповский и «пивной» путчи, коммунистическое восстание в Гамбурге. Однако все эти столкновения так и не переросли в общенациональную гражданскую войну.

В России опасность перерождения революции в гражданскую войну существовала на протяжении почти всего 1917 года. Апрельский и июльский кризисы, выступление Корнилова — все эти события ставили страну на грань серьезного вооруженного противостояния, но тогда всякий раз удавалось сохранить ситуацию в мирном русле.

Почему?

Потому что до августа успешно существовала коалиция умеренных социалистов (меньшевиков и эсеров) и «буржуазии» (либералов, предпринимателей и генералитета). После Корниловского выступления Керенскому эту коалицию удалось технически воссоздать, однако она уже не имела реальной политической поддержки ни справа, ни слева. Россия в это время уже раскалывалась, и удержать ее от сползания в гражданскую войну было практически невозможно. Из всех возможных вариантов события стремительно развивались по наихудшему сценарию. Я думаю, что даже более опытный политик, чем Керенский, вряд ли сумел бы что-то сделать в этой ситуации.

Как вы думаете, у Корнилова был шанс на успех?

Корнилов не мог победить без политической поддержки Керенского, но он этого не понимал. Генерал вообще оказался никудышным политиком. Он был готов начать гражданскую войну, в которой у него не имелось ни малейших шансов на победу. Он был обречен еще тогда, когда в своем стремлении восстановить в войсках дисциплину пошел на конфликт с солдатскими революционными комитетами.

Керенский между двух стульев

Еще вы говорили, что «в некоторых случаях Октябрь начался уже в сентябре». Что вы имели в виду — так называемую большевизацию Советов?

«Большевизация Советов» — это такой советский термин, сильно упрощающий реальное положение дел в сентябре 1917 года. Я бы скорее говорил о радикализации Советов, поскольку там могли доминировать не только большевики, но и, например, левые эсеры или анархисты, которые были еще жестче.

Но я имел в виду не только это. Во время Корниловского выступления во многих районах России возникли чрезвычайные органы власти, которые сами определяли свои полномочия. Керенский после ареста Корнилова попытался их распустить, но ему это не везде удалось. И поэтому некоторые территории страны уже в сентябре 1917 года вышли из-под контроля Временного правительства. Пыталась проявлять больше самостоятельности Центральная рада в Киеве, Область Войска Донского тоже стремилась максимально дистанцироваться от Петрограда.

Финляндия из-под власти Керенского уходила двояко. С одной стороны, финны по разным причинам все чаще задумывались о полной независимости от России, в том числе чтобы отмежеваться от нарастающего в ней хаоса. С другой стороны, дислоцированная в Финляндии внушительная группировка армии и флота (Гельсингфорс был крупнейшей базой Балтийского флота) после неудачи Корниловского выступления зачастую просто отказывалась выполнять приказы Временного правительства.

То есть Временному правительству осенью 1917-го доставалось со всех сторон?

Да. К тому же осенью 1917 года всю Россию лихорадило от повсюду вспыхивающих волнений. Это были или свирепые аграрные погромы, или пьяные бунты с нападениями на винно-водочные заводы. Большевики и их союзники (левые эсеры, анархисты, интернационалисты) в одних случаях пытались прийти к власти на гребне этой волны насилия, а в других — взять власть, чтобы, наоборот, навести хоть какое-то подобие порядка. Но в любом случае ситуация уже необратимо выходила из-под контроля Временного правительства. Образно говоря, если сначала Керенскому удавалось одновременно сидеть на двух стульях, то с осени 1917-го эти стулья из-под него не только вытаскивали в разные стороны, но еще и нападали со всех сторон.

Как вы думаете, почему в сентябре 1917 года Временному правительству не помогло ни провозглашение Российской республики, ни созыв Предпарламента?

Провозглашение Российской республики 1 сентября было скорее символическим жестом, потому что осенью 1917 года о восстановлении монархии речь уже не шла. Более того, многие ругали Временное правительство за этот шаг, указывая, что вопрос о будущей форме правления в России должно решать только Учредительное собрание. Не добавило это симпатии к Керенскому и со стороны левых сил. Например, некоторые корабли Балтийского флота в знак протеста против решения Временного правительства объявить Россию республикой вместо Андреевского флага подняли на своих мачтах красные стяги. Революционным матросам этого уже было недостаточно, они требовали провозглашения «демократической республики».

А Предпарламент по своему статусу и характеру не мог быть реальной заменой Учредительного собрания, и лишь слегка легитимизировал новый состав Временного правительства. А когда из Предпарламента со скандалом вышли большевики — влиятельная партия, набиравшая очки на критике власти, — то он вообще потерял значение и не мог играть ту роль, которая была ему предназначена.

Эсеровская альтернатива

В декабре 1917 года один из лидеров партии эсеров Евгения Ратнер говорила, что Учредительное собрание надо было созывать в августе, максимум в сентябре. Если бы Временное правительство так и поступило, добавило бы это ему легитимности?

Думаю, да. Но Временное правительство пыталось соблюсти юридическую корректность. Однако в условиях революции такой правовой перфекционизм ни к чему хорошему не приводит. Когда годом позже революция случилась в Германии, то там довольно быстро созвали в Веймаре национальное собрание, в котором большинство получили социал-демократы и их союзники из буржуазных партий. Поэтому Веймарская республика смогла получить необходимую в условиях демократической революции легитимность. А кто такой был Керенский и его Временное правительство, когда их никто не выбирал? Люди демократических взглядов, которые не пользовались полной поддержкой даже тех партий, которые эту власть создали?

Вы сказали, что в последнем составе Временного правительства была полуживая коалиция либералов и умеренных социалистов, которую почти никто не поддерживал. А если бы правые эсеры (например, Николай Авксентьев и Абрам Гоц) решились на ее разрыв и стали бы договариваться с другими левыми силами (меньшевиками и умеренными большевиками) о земле и мире — предотвратило бы это Октябрьский переворот?

Если бы эсеры решились взять власть в свои руки, легитимности у них было бы больше, чем у Временного правительства (они, например, в результате демократических выборов руководили органами местного самоуправления в Москве, Петрограде и многих других городах), но от гражданской войны это все равно бы не спасло. И хотя эсеры в это время оставались крупнейшей и наиболее влиятельной политической силой России, к октябрю 1917 года они постепенно теряли былую популярность. К тому же в партии неумолимо усиливался раскол на левых и правых эсеров. Многие же либералы, генералы и предприниматели не видели особой разницы между Лениным и, например, одним из лидеров эсером, Черновым. Поэтому поддержки справа эсеры точно бы не дождались, а слева на них бы давили большевики и другие левые.

Что касается сепаратного мира с Германией, то не думаю, что эсеры на это решились бы. Они были революционными оборонцами и принципиальными противниками переговоров с немцами без участия союзников. Но вопрос о мире в условиях осени 1917 года был ключевым, а без его решения у эсеров ничего бы не вышло.

Повторю еще раз — гражданская война в России после революции 1917 году была неизбежна. Другое дело, что она могла бы пойти не по такому жесткому сценарию, как это потом произошло. Возможно, было бы столкновение широкой коалиции левых против консервативных сил, как это случилось в Испании 20 лет спустя.

То есть широкая левая коалиция сумела бы помешать Ленину в реализации его курса на вооруженное восстание?

Конечно. Как известно, большевистская партия не всегда его безоглядно поддерживала. Многие видные большевики выступали против восстания. Если бы эсеры и меньшевики предложили им войти в коалицию, то Ленину было бы намного труднее навязывать свою волю соратникам.

Неудобный юбилей

Почему же у эсеров ничего не получилось осенью 1917 года?

Эсерам не хватало политической воли и решительности — они вполне комфортно чувствовали себя в коалиции с либералами. Многие лидеры эсеров боялись власти и ответственности, поскольку осознавали, что им для этого явно не хватало политического и практического опыта. К тому же они старались избегать резких шагов, чтобы не усугублять дальнейший раскол партии. А вот большевиков, в отличие от эсеров, перспектива гражданской войны после захвата ими власти совершенно не пугала. Культурно и психологически они были готовы к такому конфликту.

Но речь тут идет не только о большевиках — условия для гражданской войны созревали в стране давно. В России начала XX века отсутствовала культура компромисса, диалога и нормальной политической борьбы, создавалась особая «культура конфликта». Насилие против своих оппонентов было обычным делом — власти регулярно использовали для разгона демонстраций и забастовок армию, а революционеры отвечали на это террором, который часть общества оправдывала. Все это создавало соответствующую культурную рамку для тех политических сил, подготавливающих гражданскую войну как слева, так и справа.

Другим ее катализатором стала Первая мировая война. Например, генерал Корнилов был готов начать гражданскую войну только ради того, чтобы Россия осталась в Антанте. В то же время его противники хотели любой ценой выйти из мировой войны, поскольку им казалось, что ничего ужаснее и страшнее ее быть не может. Как показали дальнейшие события, они все ошибались.

В январе этого года вы предсказывали, что столетие революции будет проходить не под знаком примирения, как хочет власть, а в формате конспирологических теорий и столкновений разных партийных историй: коммунистической, националистической, православно-консервативной и либеральной. Как вы сейчас считаете, оправдался ли этот прогноз?

Во-первых, давайте дождемся, как будет отмечаться юбилей Октября. Во-вторых, позиция нашей власти по-своему совершенно рациональна. Она декларирует курс на национальное примирение, прекрасно понимая, что это сейчас невозможно. Поэтому, на мой взгляд, власть пытается максимально дистанцироваться от этого события и мечтает, чтобы 2017 год поскорее закончился. Для многих наших чиновников столетие революции — не тот юбилей, который можно успешно использовать для решения своих задач.

Я ожидал, что вокруг этой темы будет гораздо больше конспирологии, хотя ее и так всегда хватает. Но я совершенно не предполагал такой поляризации в оценках событий 1917 года. И еще я никак не ожидал, что самым активным игроком в политике памяти в 2017 году станет Русская православная церковь. Столетие революции она успешно использует для наращивания своего влияния в обществе.

Еще вы предостерегали наших либералов, чтобы они не придумывали свою партийную историю, а вырабатывали критическое мышление, как это и полагается настоящим либералам. Вас послушали?

Нет. Я вижу некоторый интерес нынешних политиков, в том числе и либеральных, к моим текстам и работам моих коллег, но это ни во что не трансформируется. В отличие от консерваторов и деятелей РПЦ, которые даже чисто технически наращивают свой ресурс очень грамотно, и либералы, и левые действуют вяло, некреативно и зачастую неумело, повторяя свои старые идеологизированные тексты, созданные 20, а то и 30 лет назад. Они так и не сумели использовать столетие революции для продвижения своих идей, для усиления своего влияния в обществе.

Беседовал Андрей Мозжухин

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0413 октября

Государственный секрет

Простатит сорвал крупнейшую космическую миссию Советского Союза
14:5613 октября

Найден гигантский пожиратель двойников Земли

03:43 5 октября

iPhone 7 Plus спас женщине жизнь во время бойни в Лас-Вегасе

13:0914 октября

В «Роскосмосе» отчитались об успешном пуске ракеты с «Прогрессом»

Наука и техника00:05 2 октября

Время и стекло

Почему все возненавидели новый iPhone
13:3613 октября

В штанах Тима Кука снова заметили новый iPhone

07:02 3 октября

Раскрыто влияние секса на старение

18:1613 октября

Рыба запрыгнула в горло поцеловавшему ее рыбаку

Наука и техника00:00 5 августа

«Осужденным к расстрелу рубили головы топором»

Зачем Сталин устроил Большой террор и утопил страну в крови
07:0613 октября

Названа причина сотен тысяч смертей в Европе

06:5228 сентября

Перевозбужденные посетители выставки электроники сломали умную секс-куклу

16:5013 октября

Названы легкие способы продлить жизнь

Россия
Комическое государство
Москвич создал первое космическое королевство, но не может туда попасть
Глава компании Mangold Consulting Клаус Мангольд и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер (слева направо)Германский связной
Почему немцы встали на сторону Путина
«Люди с удовольствием убивают друг друга»
Жизнь в провинции стоит недорого, а работа врача — еще меньше
Парад-карнавал Всемирного фестиваля молодежи и студентов стартовал в Москве
В Москве завершился парад ВФМС-2017
Появилось видео массовой драки панк-рокеров на Болотной площади
Чичваркин и Виторган обматерили друг друга из-за Собчак
Все материалы
Мир
Пиво и сигареты
Тайная жизнь Северной Кореи
Смерть в песках
Зачем богатейшие страны мира устроили кровавую мясорубку в нищем Йемене
Карнавальные фигуры, изображающие Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда ТрампаЯ твоих дипломатов арестовывал
Чем грозит крупнейший в истории конфликт между США и Турцией
Маккейн пришел в восторг от риторики Трампа в адрес Ирана
Раскрыты механизмы финансирования штаба Трампа российским бизнесом
Президент Исландии сломал нос во время водных процедур
Слон затоптал четверых беженцев-рохинджа в Мьянме
Все материалы
Бывший СССР
«Закололи детей, больных, раненых и, наконец, себя»
Обнаружены развалины легендарного замка самоубийц
В Венгрии потребовали отделения Закарпатья от Украины
Порошенко посулил украинским военным 62 танка
Появилось фото найденной у экс-сотрудника Генпрокуратуры Украины золотой лопаты
Саакашвили затруднился найти в Закарпатье «украинское государство»
В Совете ЕС рассмотрят вопрос о пересмотре условий ассоциации с Украиной
На украинско-венгерской границе нашли 150 не контролируемых властями километров
Все материалы
Финансы
Паленый товар
Пожар в крупнейшем торговом центре Москвы обошелся в миллиарды рублей
Чистая прибыль «Почта-банка» составит в 2017 году миллиард рублей
Силуанов спрогнозировал бездефицитный бюджет к 2019 году
Названы три фактора обвала доллара
Костин рассказал о роли России во взаимоотношениях Трампа и Конгресса
Медведев призвал Кадырова накормить Россию фруктами
Дочерние подразделения ВТБ перейдут на единую лицензию до конца 2018 года
Все материалы
Бизнес
Памятник, которого не было
ДК им. Серафимовича не признали объектом культурного наследия
Богдан Кравцов«И не сдаваться»
Соучредитель сети «Клаустрофобия» о создании бизнеса с нуля
В Госдуме предложили разрешать отгулы во время магнитных бурь
В Вологде открыто новое производство высокоточных подшипников
На заправке в Латвии заметили первый украинский суперкар
В Германии сняли последние ограничения на использование газопровода OPAL
Африканские помидоры из Белоруссии оказались под запретом
Все материалы
Силовые структуры
Сергей КулаковПрозевали
Американский разведчик пробрался в российскую полицию и сделал карьеру
Андрей ПоповБог простит
Кто присвоил богатства самого влиятельного сектанта России
Иди лесом: Москва испугалась нового маньяка
В Битцевском парке нашли мужские ноги и голову рядом с трупом женщины
СМИ узнали о показаниях обвиняемого в организации убийства Вороненкова
Кипр выдал России обвиняемого в хищении 307 миллионов рублей
Поставки испорченных консервов в Росгвардию привели к уголовному делу
Раскрыты события последних часов жизни Доку Умарова
Все материалы
Наука и техника
Государственный секрет
Простатит сорвал крупнейшую космическую миссию Советского Союза
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Советские подневольные рабочие в сельской местности Германии«Из русской свиньи я превратилась в немецкую подстилку»
Угнанные в Германию советские люди выжили, чтобы попасть в ад на родине
Найден гигантский пожиратель двойников Земли
В «Роскосмосе» отчитались об успешном пуске ракеты с «Прогрессом»
В штанах Тима Кука снова заметили новый iPhone
Рыба запрыгнула в горло поцеловавшему ее рыбаку
Все материалы
Спорт
Почасовая оплата
Зачем полуголые девушки поддерживают спортсменов и сколько они зарабатывают
Защитник «Атлетико» обыграл Месси финтом Зидана
Полузащитник французского клуба получил две желтые карточки за десять секунд
Криштиану Роналду промахнулся по пустым воротам с двух метров
«Манчестер Сити» и «Сток» забили девять мячей в матче АПЛ
В семье российских олимпийских чемпионов родилась дочь
Двукратного чемпиона НБА заподозрили в фут-фетишизме
Все материалы
Культура
Свобода не читать
Донбасс, война и глушь глазами русских писателей
Пронесло
Минкульт передумал брать пять миллионов за прокат, и киноиндустрия выдохнула
Сделано в России
Кино недели: от «Салюта-7» до «Аритмии» и «Витьки Чеснока»
Режиссер Быков уйдет из кино из-за вины за пропагандистский сериал
Радужная осень
Зачем королеву-трансвестита привезли в Москву
У фанатки One Direction отказали легкие после слишком громкого визга на концерте
Опра Уинфри заявила о готовности взять интервью у Вайнштейна
Все материалы
Интернет и СМИ
«Взять сургуч и залить ей туда»
Деревенскую Мессалину превратили в новую Диану Шурыгину, и распахнулся ад
Ведущий в США зачитал рэп и неуклюже показал средний палец зрителям
Мужчина попытался покорить интернет волосатыми коленками и потерпел фиаско
Главред мужского журнала Maxim запретил девушкам есть и поплатился
Астронавты раскрутили спиннер в невесомости и попытались угнаться за ним
На британском телевидении впервые покажут женские соски
Ведущий Первого канала набросился на гостя программы
Все материалы
Ценности
Держат удар
Здесь делают часы, которые можно бросать с третьего этажа
Британские эксперты велели носить зимой спортивные костюмы
Jaquet Droz украсил часы раскрывающимся лотосом и бриллиантовым бриолетом
За волосатую сумку с глазами запросили 18 тысяч рублей
Выезд. Дорого.
Обычный москвич съездил на Lamborghini в яхт-клуб и преобразился
Louis Vuitton создал кроссовки имперских штурмовиков за 1000 долларов
Женщинам предложили недорогой способ застегивать промежность на молнию
Все материалы
Путешествия
Американский бомжатник и кубинские геи
Россиянин решил проехать США автостопом, но все пошло не по плану
Россияне испугались летать в пятницу, 13-го
Finnair в пятницу, 13-го, отправила последний «рейс в ад»
Лучший ресторан мира нашли в британском селе
Роспотребнадзор напугал туристов чумой на Мадагаскаре и Сейшелах
Гибель голой россиянки в Доминикане попала на видео
Назван лучший ресторан России
Все материалы
Из жизни
Клюв закрой
Убийца инвалида гулял на свободе, пока не заговорил попугай
Присел, отжался
Криминальный босс учит знаменитостей качаться по-тюремному
Старая школа
В молодости родители были куда круче, чем мы
Корейцы невзлюбили уродливый памятник песне Gangnam Style
Тысячи свиней пытались вплавь спастись от наводнения во Вьетнаме
Пенсионер избил зонтиком вооруженных грабителей ювелирного магазина
Кетчуп из глаз
Сосиски и туалетная бумага превращают россиянина в супергероя
Все материалы
Автомобили против поездов
Как машины отняли хлеб у железных дорог в США
Автобусы-трансформеры
«Икарусы» с трапом, гармошкой и колесами на любой вкус
Победы и поражения Tesla Model S
Электрокары против спорт- и суперкаров
Ну, ХV
Тест-драйв Subaru XV нового поколения — машины, которой придется непросто
«Мерседес» отзовет в РФ 15 000 фургонов с «неадекватной» приборкой
Глава Tesla признался в использовании двух машин с бензиновыми моторами
Редкий Aston Martin в цвете Lamborghini оценили в 206 миллионов рублей
Все материалы
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
Просто намолили
Как историческая церковь стала жильем для богатых
В гробу живал
Сколько стоят самые маленькие квартиры Москвы
«Я тупо решила, что теперь ем одну гречку»
Одинокая мать год сидела на крупе, чтобы накопить на квартиру
Строящийся в Санкт-Петербурге небоскреб стал самым высоким в Европе
В Чечне появится новый город
Ипотечные ставки в России снизились до рекордного уровня
Все материалы