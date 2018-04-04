Навальный «обнял» Уголовный кодекс и «Доширак»

Сообщество «Настоящий Лентач» во «ВКонтакте» предложило участникам посоревноваться в мастерстве фотошопа, взяв за основу фотографию политика Алексея Навального, обнимающего золотую кнопку, которую ему подарил YouTube.

Пользователи пофантазировали, что Навальный мог обнимать с такой же нежностью, как награду видеохостинга. Мастера фотошопа вспомнили, что, помимо YouTube, принесло оппозиционеру популярность. Юзерам показалось, что на место кнопки органично вписался бы портрет президента России Владимира Путина, Уголовный кодекс или «Доширак».

Изображение: страница «Настоящий Лентач» во «ВКонтакте» 1 /5

«Золотая кнопка» вручается YouTube-блогерам, чьи каналы достигли миллиона подписчиков. У канала Навального на видеохостинге два миллиона последователей.

Фотографии политика нередко превращают в мемы. Так, фотошоп-битву вызвал снимок оппозиционера, играющего в Playerunknown’s Battleground. Еще раньше Навальный был замечен за поеданием лапши быстрого приготовления, что стало поводом для десятков фотожаб.

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