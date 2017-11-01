«Пострелявший в избирателей» Навальный разошелся на мемы

В сети обратили внимание на Twitch-трансляцию (стрим) оппозиционера Алексея Навального по игре Playerunknown’s Battlegrounds (PUBG). Пользователи Twitter принялись активно шутить над эфиром и публиковать тематические мемы.

— Тот самый Мартин (@martin_camera) 31 октября 2017, 18:20

Большинство публикаций было посвящено тому, что множество игроков в PUBG стремились встретиться с Навальным в виртуальном мире. «Навальный даже в игре собрал митинг», — посмеялся один из пользователей, «Алексей все-таки нашел, как организовать митинг», — поддержал его другой.

Пользователи заметили, что, несмотря на желание игроков пообщаться с политиком в мире игры, Навальный стрелял во всех без разбора. «Первого PUBG-соперника я убил в 41 год», — шутили они, перефразировав цитату, приписываемую главе Чечни Рамзану Кадырову.

На Twitch даже начали появляться короткие фрагменты стрима с названиями «ШОК! Навальный убивает избирателя!», на которых Навальный безжалостно расстреливает дружественно настроенных игроков.

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Некоторые негативно отнеслись к прямой трансляции: «Навальный провел стрим по PUBG. Другой политики мы вам предложить не можем».

Навальный провел стрим по PUBGС на площадке Open Mega, созданной при поддержке «Открытых медиа» Михаила Ходорковского. За два часа игры политику удалось собрать почти 200 тысяч рублей пользовательского доната.