Навальный постримит с «кукурузой в анусе»

Оппозиционный политик Алексей Навальный проведет стрим игры PlayerUnknownʼs Battlegrounds (PUBG), в которую сыграет впервые. Об этом он сообщил в Instagram.

«Сегодня в 20:18 играю в PUBG (первый раз в жизни) со стримом на твиче. Те, кто не понял, что здесь написано — не спешите смеяться. Это одна из самых популярных игр в мире, а в России игроков в нее не меньше, чем зрителей Первого канала», — анонсировал Навальный.

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Как сообщалось ранее, Навальному поможет стримить Георгий Тришкин, известный под ником KYKYPY3A_B_AHYCE.

Подписчики политика предположили, что он испытывает новый способ «собирать донаты». Некоторые считают, что после стрима на канале, который Навальный упомянул в посте, ему стоит ждать разоблачительного телесюжета. «Завтра по первому каналу выйдет репортаж: Алексей Навальный игроман, играющий преимущественно в американские игры, что еще раз подтверждает на кого он работает», — пошутил один из пользователей.

Стрим будет проходит на площадке Open Mega, созданной при поддержке «Открытых медиа» Михаила Ходорковского, рассказывал Георгий Тришкин в сентябре.

Планировалось, что первый игровой стрим с политиком состоится вечером 3 октября, но его перенесли. Параллельно с игрой Навальный будет отвечать на вопросы зрителей. По оценке Тришкина, трансляцию должны посмотреть около пяти тысяч человек с двух площадок.



