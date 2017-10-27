Азиат Василий в прямом эфире избил пытающуюся утешить его девушку

Видео: LO姆斯 Lommuser / YouTube

Китайского профессионального игрока в видеоигры Ли Вэй-Цзюня (Li Wei-Jun), известного под псевдонимом Василий, исключили из команды Newbee за избиение подруги в прямом эфире. Об этом сообщает издание Slingshot.

Конфликт между молодым человеком и его девушкой произошел во время стрима игры League of Legends. После проигранного матча она начала успокаивать раздосадованного Вэй-Цзюня. После непродолжительного диалога он швырнул клавиатуру в монитор компьютера и с криком «Я убью тебя!» принялся избивать подругу. В конце прямой трансляции слышны только удары, крики девушки и ругань геймера. Затем эфир резко оборвался.

Запись стрима мгновенно распространилась по китайской соцсети Weibo, а также попала в Twitter и на YouTube. Информация об избиении дошла и до руководства Newbee, которое тут же расторгло контракт с Василием из-за «незрелого и непрофессионального поведения».

Как утверждают в Twitter, Вэй-Цзюнем заинтересовалась полиция, после окончания стрима молодого человека задержали и отвезли в участок.