Двум тайкам пригрозили тюрьмой за танец голышом в прямом эфире

Двум молодым гражданкам Таиланда предъявили обвинения из-за проведения прямого эфира, в котором они станцевали в обнаженном виде. Об этом сообщает The Sun.

23-летняя Танякан Роджин (Thanyakan Rojin) и 21-летняя Кантича Буранон (Kanthicha Buranon) устроили трансляцию стриптиза из Бангкока. Девушки разделись догола и использовали подручные средства, чтобы прикрыть грудь и промежность.

Издание утверждает, что свидетелями стрима стали миллионы людей. На это обратили внимание сотрудники полиции. Роджин призналась, что была вынуждена демонстрировать голое тело, поскольку нуждалась в деньгах для бедных родителей.

Девушки объяснили, что за онлайн-выступление должны были получить деньги от футбольного тотализатора.

В Таиланде порнография и игорный бизнес вне закона. Девушкам предъявили обвинения в онлайн-преступлении. Им грозит до пяти лет тюрьмы и штраф порядка 300 долларов.

В апреле окружной суд шведского города Уппсала приговорил двух мигрантов из Афганистана и выходца из Ирана за групповое изнасилование 30-летней женщины, которое они транслировали в Facebook, к различным срокам заключения и штрафу в 36,7 тысячи долларов.