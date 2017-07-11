Блогер с раком мозга превратила лечение в реалити-шоу и сняла операцию на видео

Школьная учительница и бьюти-блогер из американского штата Мичиган Кортни Элизабет Уорнер (Courtney Elizabeth Warner) посвятила серию роликов борьбе с обнаруженным у нее раком мозга. Об этом сообщает Daily Mail.

В мае девушка опубликовала на своем YouTube-канале ролик под названием «У меня опухоль мозга», в котором рассказала, что у нее обнаружили рак. После этого она запустила реалити-шоу о ходе лечения, регулярно публикуя новые видео и отвечая на вопросы подписчиков.

В итоге блогер сняла ролик о ходе операции по удалению опухоли, вставив туда кадры себя под местным наркозом, а затем опубликовала финальное видео, где продемонстрировала выбритый участок головы и шрам, оставшийся после хирургического вмешательства.

В январе 2017 года пластический хирург из Нью-Йорка Мэттью Шульман набрал миллион подписчиков в соцсети Snapchat, устраивая прямые трансляции с операций. Мужчина в прямом эфире подробно рассказывал о своих действиях, объяснял предназначение хирургических инструментов и постоянно комментировал происходящее.