Пластический хирург прославился в сети благодаря трансляциям операций

Пластический хирург из Нью-Йорка Мэттью Шульман (Matthew Schulman) набрал миллион подписчиков в Snapchat благодаря прямым трансляциям с операций. Об этом сообщает The Mirror.

Мужчина в прямом эфире подробно рассказывает о своих действиях, объясняет предназначение хирургических инструментов и постоянно комментирует происходящее. Видеоролики публикуются без какой-либо цензуры — в кадре всегда необычайно много крови.

Доктор предварительно договаривается с пациентами о съемке. По его словам, большинство клиентов рады стать героями трансляций для миллионной аудитории.

По словам Шульмана, он пытается доказать, что пластические операции не такие уж веселые и очень кровавые. Для потенциальных клиентов хирурга такая информация может стать полезной.

Мужчина также публикует результаты работ в своем Instagram-аккаунте.

В июле 2016 года в СМИ распространилась информация о том, что студент Ярославского государственного медицинского университета устроил трансляцию операции в Periscope. Студент также выложил в сеть селфи на фоне пациентки с обнаженной грудью.

Позднее оказалось, что автором трансляции являлся пластический хирург из Киева Эдгар Каминский, который запрашивает разрешение на публикацию у клиентов.