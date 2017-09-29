«Кукуруза в анусе» поможет Навальному стримить игры

Оппозиционный политик Алексей Навальный объявил, что в рамках своей кампании планирует провести игровой стрим. Трансляция будет проходить на площадке Open Mega, созданной при поддержке «Открытых медиа» Михаила Ходорковского, рассказал Kanobu Георгий Тришкин, известный под ником KYKYPY3A_B_AHYCE.

Выполняю предвыборное обещание поучаствовать в игровой twitch-трансляции. Вот сейчас разобрались как это работает, так что ждите анонс. #twitch #донаты_давай #поиграем A post shared by Алексей Навальный (@navalny) on Sep 27, 2017 at 2:59am PDT

Впервые информацию о планируемом стриме разместил сам Навальный на своей странице в Instagram. Позже Тришкин, который стоит рядом с Навальным на фото, рассказал, что является «главным по тарелочкам» в Open Mega.

Тришкин добавил, что трансляция запланирована на 3 октября в 20:18 по московскому времени. Навальный будет играть в PlayerUnknownʼs Battlegrounds, а также в прямом эфире отвечать на вопросы зрителей. По оценкам Тришкина, трансляцию будут смотреть около пяти тысяч человек с двух площадок, и это поможет «эффектно запуститься».