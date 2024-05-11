В сети появилось видео из салона упавшего в реку в Петербурге автобуса

«112» опубликовал видео из салона автобуса, упавшего в реку Мойку в Петербурге

В сети появились кадры из салона автобуса, который упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге. Видео опубликовал Telegram-канал «112».

На записи видно, что еще до падения автобус начал сильно вилять.

Ранее сообщалось, что водителя пассажирского автобуса заставили выйти в рейс наутро после 20-часовой смены. По словам жены Рахматшоха Курбонова, который управлял транспортом, ее супруг пришел домой около двух часов ночи. А в половину восьмого его уже разбудили и снова вызвали на работу,

Автобус с пассажирами упал с Поцелуева моста в реку Мойку и утонул после ДТП с автомобилем каршеринга. Это произошло около 13:00 по московскому времени 10 мая. В момент падения в автобусе находилось около 20 пассажиров. Жертвами аварии стали семь человек.