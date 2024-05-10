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16:16, 10 мая 2024Россия

Водителя упавшего в Мойку автобуса заставили выйти в рейс после 20-часовой смены

«112»: водитель упавшего в Мойку автобуса вышел в рейс после 20-часовой смены

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Водителя пассажирского автобуса, который упал в Мойку в Санкт-Петербурге 10 мая, заставили выйти в рейс на утро после 20-часовой смены. Об этом Telegram-каналу «112» рассказала жена Рахматшоха Курбонова, который управлял транспортом.

По словам женщины, ее супруг пришел домой около двух часов ночи. А в половину восьмого его уже разбудили и снова вызвали на работу, добавила она.

Женщина отметила, что муж не жаловался на проблемы со здоровьем, однако на нем могла сказаться усталость.

Ранее сообщалось, что Курбонов первым выбрался из автобуса и не помог запертым в транспорте пассажирам. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением.

Также Объединенной пресс-службы судов города сообщила, что компанию-владельца утонувшего в Санкт-Петербурге автобуса привлекали к административной ответственности 23 раза за два года.

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