Водитель упавшего в Мойку автобуса выплыл первым и никому не помог

«Регнум»: водитель упавшего в Мойку автобуса выплыл первым и никому не помог

Рахматшох Курбонов, который был за рулем упавшего в реку Мойку автобуса, выбрался из него первым и не помог запертым в транспорте пассажирам. Об этом пишет «Регнум» со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что 44-летний водитель не предпринял никаких попыток спасти людей. Кроме того, он оставил закрытыми двери автобуса.

Курбонова задержали, сейчас он находится в больнице. Известно, что он является сотрудником компании «Такси».

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Возбуждено уголовное дело.