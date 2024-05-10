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16:03, 10 мая 2024Россия

Водитель упавшего в Мойку автобуса выплыл первым и никому не помог

«Регнум»: водитель упавшего в Мойку автобуса выплыл первым и никому не помог

Кадр: МЧС РФ / РИА Новости

Рахматшох Курбонов, который был за рулем упавшего в реку Мойку автобуса, выбрался из него первым и не помог запертым в транспорте пассажирам. Об этом пишет «Регнум» со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что 44-летний водитель не предпринял никаких попыток спасти людей. Кроме того, он оставил закрытыми двери автобуса.

Курбонова задержали, сейчас он находится в больнице. Известно, что он является сотрудником компании «Такси».

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Возбуждено уголовное дело.

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      Анастасия Яланская
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