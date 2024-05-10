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14:44, 10 мая 2024Россия

Водителя упавшего в воду в Петербурге автобуса задержали

На водителя упавшего в Мойку автобуса в Санкт-Петербурге завели уголовное дело

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

В Санкт-Петербурге задержали водителя автобуса, который попал в ДТП с каршерингом и упал с Поцелуевого моста в Мойку. Об этом сообщает ГУМВД по региону в Telegram.

Отмечается, что заведено уголовное дело. «ГСУ ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ. Водитель автобуса доставлен для разбирательства в полицию», — говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве уточнили, что 10 мая около 13:00 (мск) в полицию поступило сообщение о падении пассажирского автобуса с моста в реку Мойка в районе дома 69 по большой Морской улице. По предварительным данным, в момент падения в салоне находилось около 20 человек.

Ранее был задержан водитель каршеринга, который столкнулся с автобусом.

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      Екатерина Подвигина
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