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14:19, 10 мая 2024Россия

Из утонувшего автобуса в Петербурге достали восемь человек

В Петербурге из утонувшего автобуса достали восемь человек, один погиб

Кадр: Telegram-канал Baza

В Петербурге из автобуса, упавшего в реку Мойка, достали восемь человек. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Пятерых из них госпитализировали, еще двоих пытаются реанимировать на месте. Восьмого человека спасти не удалось. По данным РИА Новости, всего в салоне автобуса находилось около 20 человек. Автобус находится под водой уже более часа.

Падение автобуса в воду произошло после ДТП с каршерингом. Водителя легковой машины задержали. Также сообщалось, что среди спасенных людей есть водитель автобуса. Его состояние оценивается как среднее. Мужчина также был задержан.

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      Илона Палей
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