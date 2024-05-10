Беглов сообщил об оперативной помощи пострадавшим в ДТП с утонувшим автобусом

Беглов: пострадавшим в ДТП с автобусом в Петербурге оказывают оперативную помощь

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о помощи пострадавшим в ДТП с утонувшим в реке Мойке пассажирским автобусом. О предпринимаемых мерах он отчитался в своем Telegram-канале.

По словам Беглова, в настоящее время на месте работают сотрудники МЧС, администрации города, службы скорой помощи и сотрудники комитета по здравоохранению. «Пострадавшим оказывают оперативную помощь. Координацию осуществляю лично», — написал он.

10 мая в Санкт-Петербурге автобус с пассажирами упал в реку Мойку и утонул после ДТП с автомобилем каршеринга. Известно, что в салоне находились около 20 человек — эту цифру со ссылкой на региональный ГУ МВД приводит РИА Новости.