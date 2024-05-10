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13:55, 10 мая 2024Россия

Автобус с пассажирами утонул в реке после ДТП в Петербурге и попал на видео

В Петербурге автобус с пассажирами упал в Мойку и утонул после ДТП с каршерингом

В Санкт-Петербурге автобус с пассажирами упал в реку Мойку и утонул после ДТП с автомобилем каршеринга. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Последствия аварии попали на видео — на кадрах видно, как спасатели оказывают первую помощь и делают непрямой массаж сердца пострадавшим прямо на крыше автобуса.

Известно, что в салоне находились около 20 человек — эту цифру со ссылкой на региональный ГУ МВД приводит РИА Новости.

По данным портала, из двадцати человек из воды достали пятерых — водителя и четырех пассажиров, всех их госпитализировали. Состояние водителя оценивается как среднее, пассажиров — как тяжелое. Автобус находится под водой уже час.

Ранее сообщалось, что автобус, в котором находились школьники и учителя, упал в реку в Сюникской области Армени.

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      Марк Леонов
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