Автобус со школьниками упал в реку в Армении

Автобус со школьниками и учителями упал в реку в Сюникской области Армении

Автобус, в котором находились школьники и учителя, упал в реку в Сюникской области Армении, передает ТАСС со ссылкой на министерство внутренних дел (МВД) страны.

Происшествие имело место на дороге в село Норашеник, в 13:20 по московскому времени. Вскоре в медицинский центр доставили 24 человека, одна из них, женщина 1970 года рождения, скончалась.

Ранее, 7 марта, служебный автобус кабинета министров Армении попал в ДТП. В результате аварии были госпитализированы 11 человек. В Минздраве Армении также отметили, что трое пострадавших находятся в реанимации.

