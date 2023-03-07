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11:00, 7 марта 2023Бывший СССР

Служебный автобус армянского правительства попал в ДТП

Служебный автобус кабмина Армении попал в ДТП, 11 человек госпитализированы

Фото: Christian Charisius / Dpa / Globallookpress.com

Служебный автобус кабинета министров Армении попал в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики, передает ТАСС.

Инцидент с участием автобуса с сотрудниками армянского правительства произошел утром во вторник, 7 марта. Уточняется, что в результате аварии были госпитализированы 11 человек. В пресс-службе кабмина Армении заявили, что для выяснения всех обстоятельств случившегося было начато расследование.

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Алевтина Запольская
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