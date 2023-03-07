Служебный автобус армянского правительства попал в ДТП

Служебный автобус кабмина Армении попал в ДТП, 11 человек госпитализированы

Служебный автобус кабинета министров Армении попал в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики, передает ТАСС.

Инцидент с участием автобуса с сотрудниками армянского правительства произошел утром во вторник, 7 марта. Уточняется, что в результате аварии были госпитализированы 11 человек. В пресс-службе кабмина Армении заявили, что для выяснения всех обстоятельств случившегося было начато расследование.