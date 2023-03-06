Двое детей погибли при лобовом столкновении автомобилей на российской трассе

В Нижегородской области двое детей погибли при лобовом столкновении «Лады» и УАЗа

В Нижегородской области двое малолетних детей погибли в результате аварии на трассе Чернышиха — Большое Мурашкино. Автомобили столкнулись лоб в лоб после того, как один из них выехал на встречную полосу, сообщает KP.RU со ссылкой на региональное управление ГИБДД России.

Водитель автомобиля УАЗ «Патриот» не справился с управлением и столкнулся с «Ладой Гранта», в которой находилась женщина с двумя малолетними детьми, говорится в сообщении. От удара «Гранту» смяло, находившиеся в ней дети получили тяжелейшие травмы. Оба ребенка были госпитализированы в состоянии клинической смерти, в больнице они скончались. Их мать также была доставлена в медицинский стационар в состоянии средней тяжести.

В УАЗе, помимо водителя, также находились двое несовершеннолетних детей. Никто из них не получил серьезных повреждений. По факту ДТП ведется доследственная проверка.

В феврале в Ленинградской области произошла авария с пятью погибшими. В полиции также сообщили о годовалом ребенке, которого после ДТП доставили в реанимацию.