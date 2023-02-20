На российской трассе пять человек погибли в ДТП с Mercedes

РЕН ТВ: в аварии под Выборгом погибли 5 человек, в том числе ребенок, еще трое пострадали

В Ленинградской области под Выборгом в аварии погибли пять человек, в том числе ребенок. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, на трассе столкнулись два легковых автомобиля и автобус. Пострадали еще трое россиян, в том числе несовершеннолетний. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

На сайте «МВД Медиа» сообщается, что на трассе Зеленогорск—Приморск—Выборг лоб в лоб столкнулись Mercedes и Saab. Там говорится о пострадавшем в ДТП годовалом ребенке — его доставили в реанимацию.

Ранее в Мордовии четверо детей и женщина погибли в аварии на трассе Саранск — Сурское — Ульяновск. Тогда Lada выехала на встречную полосу, столкнулась с Mercedes и задела Hyundai.