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06:30, 20 февраля 2023Россия

В российском регионе четыре ребенка и женщина погибли в ДТП

РЕН ТВ: в Мордовии четыре ребенка и женщина погибли в ДТП с фурой
СюжетДТП в Москве:

Фото: Telegram-канал / «Лента дня»

В Мордовии погибли пять человек в ДТП — из них четверо детей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, авария произошла в российском регионе днем 19 февраля на 31 километре автодороги Саранск — Сурское — Ульяновск.

Автомобиль Lada Largus выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой Mercedes-Benz. Также по касательной была задета легковая машина Hyundai Verna.

Lada Largus в результате столкновения загорелась. Скончались водитель, 36-летняя женщина с 12-летним сыном и 11-летней дочерью, а также двое мальчиков 6 и 9 лет. На место прибыли полиция и спецслужбы, движение на участке остановлено.

Ранее мусоровоз насмерть задавил женщину на юго-западе Москвы. ДТП произошло утром в воскресенье, 19 февраля. Уточняется, что управлявший мусоровозом 24-летний мужчина совершил наезд на пешехода.

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Юлия Мискевич
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