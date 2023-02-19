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20:04, 19 февраля 2023Россия

Мусоровоз насмерть задавил женщину в Москве

Мусоровоз насмерть задавил женщину на юго-западе Москвы

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Мусоровоз насмерть задавил женщину на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

ДТП произошло утром в воскресенье, 19 февраля, во дворе дома 9 корпус 7 на улице Теплый Стан. Уточняется, что управлявший мусоровозом 24-летний мужчина совершил наезд на пешехода. По данным прокуратуры, женщина скончалась на месте.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы «газель» сбила 11-летнего мальчика, который переходил дорогу по зебре на разрешающий сигнал светофора. Пострадавший ребенок был госпитализирован.

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Мария Совина
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