Мусоровоз насмерть задавил женщину в Москве

Мусоровоз насмерть задавил женщину на юго-западе Москвы

Мусоровоз насмерть задавил женщину на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

ДТП произошло утром в воскресенье, 19 февраля, во дворе дома 9 корпус 7 на улице Теплый Стан. Уточняется, что управлявший мусоровозом 24-летний мужчина совершил наезд на пешехода. По данным прокуратуры, женщина скончалась на месте.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы «газель» сбила 11-летнего мальчика, который переходил дорогу по зебре на разрешающий сигнал светофора. Пострадавший ребенок был госпитализирован.