В Москве «Газель» сбила 11-летнего переходившего дорогу по зебре мальчика

На юго-западе Москвы «Газель» сбила 11-летнего переходившего дорогу по зебре мальчика

На юго-западе Москвы «Газель» сбила 11-летнего мальчика, который переходил дорогу по зебре на разрешающий сигнал светофора. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры в четверг, 16 февраля.

ДТП произошло на Краснодонской улице. Уточняется, что пострадавший ребенок госпитализирован. Данные о его состоянии и характере полученных травм не приводятся.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. По итогам прокуратура примет процессуальное решение.

В январе «Газель» сбила пешеходов на Ленинградском шоссе в столице. В результате ДТП один человек погиб, еще двое пострадали.