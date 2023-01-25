В Москве «Газель» насмерть сбила пешехода

РЕН ТВ: на Ленинградском шоссе в Москве «Газель» сбила пешеходов, один человек погиб

В Москве на Ленинградском шоссе «Газель» сбила пешеходов. В результате ДТП один человек погиб, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

По их данным, еще двое человек пострадали. Телеканал уточнил, что в столичном главке подтвердили факт аварии. Другие подробности, а также состояние пострадавших на данные момент неизвестны.

Позднее РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб уточнило, что ДТП произошло около дома №63. «Три человека попытались перебежать оживленную проезжую часть, их сбила "Газель"», — сказал собеседник агентства.

В этот же день на трассе Калуга — Тула — Михайлов — Рязань произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, микроавтобус Volkswagen Transporter выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с КамАЗом. Девять человек погибли.

Позднее Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев сообщил подробности происшествия. По их данным, перед столкновением микроавтобус двигался зигзагами.