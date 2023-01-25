Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:44, 25 января 2023Россия

В Москве «Газель» насмерть сбила пешехода

РЕН ТВ: на Ленинградском шоссе в Москве «Газель» сбила пешеходов, один человек погиб

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Москве на Ленинградском шоссе «Газель» сбила пешеходов. В результате ДТП один человек погиб, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

По их данным, еще двое человек пострадали. Телеканал уточнил, что в столичном главке подтвердили факт аварии. Другие подробности, а также состояние пострадавших на данные момент неизвестны.

Позднее РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб уточнило, что ДТП произошло около дома №63. «Три человека попытались перебежать оживленную проезжую часть, их сбила "Газель"», — сказал собеседник агентства.

В этот же день на трассе Калуга — Тула — Михайлов — Рязань произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, микроавтобус Volkswagen Transporter выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с КамАЗом. Девять человек погибли.

Позднее Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев сообщил подробности происшествия. По их данным, перед столкновением микроавтобус двигался зигзагами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Байден передаст Украине 31 танк Abrams
Словакия заявила о готовности передать Украине свои истребители МиГ-29
Байден рассказал об обучении ВСУ обращению с танками Abrams
Многодетной семье в российском регионе выдали аварийное жилье
Учительницу труда арестовали за совращение школьника
По делу об ущербе МВД в 25 миллионов рублей обвинили двух поставщиков
Россиянок предупредили о смертельной опасности уколов для похудения на дому
Названы преимущества самой высокой станции МЦД
Рынку недвижимости в России предрекли рост благодаря ипотеке
Sony отказалась от выпуска PlayStation 5 Pro
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.